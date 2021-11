Hagelnieuwe BMW 7 Serie nu al compleet naar de gloria

Helaas kwam de BMW 7 Serie op een ongelukkige manier in aanraking met water en is er nu sprake van waterschade.

Terwijl je een smartphone nog meestal kan redden door deze in een kommetje met rijst te leggen nadat deze in aanraking is gekomen met water, is dat wat anders met een auto. We gokken dat deze BMW 7 Serie in een pakhuis met rijst parkeren niet de oplossing gaat bieden om de waterschade te fixen. Hoewel de luxe vierwieler er zo op de foto’s niet onaardig uitziet, heeft de BMW op jonge leeftijd al een traumatische ervaring achter de rug.

Het gaat hier om een BMW 750i xDrive. Het is niet duidelijk hoe het incident heeft plaatsgevonden, maar feit is dat de auto is gaan zwemmen. Aan de bumpers, het onderstel en aan het interieur is geen schade ontstaan. Wel is de volledige elektronica naar de gallemiezen en heeft de 4.4-liter grote V8 er ook geen zin meer in.

Via Copart kun je de BMW 7 Serie met waterschade aanschaffen. De geschatte waarde van het voertuig ligt op bijna 108.000 dollar. Een flinke som geld, maar dat komt omdat alles nog hagelnieuw is aan de auto. De auto strippen en in onderdelen verkopen lijkt de makkelijkste manier om het geld terug te verdienen en misschien winst te maken. De koper kan ook proberen het voertuig nieuw leven in te blazen, maar een auto met waterschade is en blijft tricky. Ook als deze is gerepareerd kun je nog na jaren er problemen door ondervinden.