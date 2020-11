Slaat Max de knappe dochter van F1-legende aan de haak? - Autoblog.nl

Waar hebben we de naam van de potentiele nieuwe vlam van Max Verstappen eerder gehoord?

Er was vorig maand heugelijk nieuws voor alle dames die op F1-coureurs vallen: Max Verstappen is weer vrijgezel. Het lijkt er alleen op dat dit niet van lange duur was. Als Formule 1-coureur is het namelijk niet heel moeilijk om de aandacht van de dames te krijgen.

De nieuwe vlam van Max is om verschillende redenen interessant. De eerste reden hoeven we niet uit te leggen, daarvoor hoef je alleen een paar foto’s te bekijken. We zullen een link naar haar Instagram delen, wees niet ongerust. De tweede reden is de achternaam. De dame in kwestie heet namelijk Piquet.

Voordat we daarover gaan uitweiden: er is nog niks bevestigd. De geruchten zijn alleen wel hardnekkig. Niet in de laatste plaats omdat Max wel een erg romantische reactie plaatste onder de laatste Instagram-post van mevrouw Piquet. Het onderschrift van de foto luidde “Darker than the ocean, deeper than the sea, you got everything, you got what I need”, waarop Max antwoordde: “Together we can face challenges as deep as the sea and as high as the sky.” Als dat geen… Vul zelf maar in.

Terug naar de achternaam: Kelly Piquet is inderdaad de dochter van. Haar vader Nelson Piquet Sr. wist drie keer wereldkampioen te worden. De potentiële schoonvader van Max Verstappen is inmiddels 68. Kelly’s broer – Nelson Piquet Jr. – hebben we ook kortstondig in de F1 gezien. Hij speelde in 2008 en 2009 tweede viool bij Renault naast Alonso.

Het kan zijn dat je niet alleen Kelly’s broer en vader kende maar Kelly zelf ook. Ze was eerder namelijk de partner van niemand minder dan Daniil Kvyat. Het kan natuurlijk ook zijn dat je stiekem een van haar 114.000 Instagram-volgers bent.

Wat Kelly verder een interessante kandidaat maakt voor Max: haar moeder is Sylvia Tamsma. Inderdaad, een Nederlandse. Misschien kan Max dus gewoon in zijn moerstaal met Kelly keuvelen. Samenvattend: Kelly valt op F1-coureurs, haar vader is een drievoudig F1-wereldkampioen, haar moeder is Nederlanders en ze is ook nog eens lekker. Op papier dus de perfecte partner voor Max Verstappen.

De eerdergenoemde post, waarbij de seksuele spanning tussen Kelly en Max om te snijden is, en meer piquante foto’s vind je op de Instagram-pagina van Kelly Piquet.