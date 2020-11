Toyota ProAce Electric voor 9 schone mensen - Autoblog.nl

De Toyota ProAce Electric is lekker handig voor een schoon taxibedrijf.

Er komen telkens meer elektrische auto’s bij. Logisch dus dat er ook telkens meer elektrische bedrijfswagens bijkomen. Niet alleen de reguliere busjes en dubbelcabines, maar in dit geval ook de personenvarianten.

Dit zijn vaak busjes voor vervoersbedrijven en taxicentrales. Mochten die binnenkort een nieuwe elektrische vervanger zoeken voor de oude diesel, dan is er goed nieuws. De personenversies Toyota Proace Electric zijn namelijk gearriveerd.

Twee versies Toyota Proace Electric

Er zijn er twee: de Proace Electric Verso en Proace Electric Shuttle. De Verso biedt plaats aan maximaal 8 hele personen, de Shuttle heeft mogelijk nog een zitplaats extra. Je kunt in beide gevallen kiezen uit drie wielbases: Compact, Medium en Long. Met name de bagageruimte scheelt dan enorm. De korte heeft 280 liter tot zijn beschikking. Het middelste modelletje 640 liter en de lange versie heeft 1.060 liter.

Motor Toyota Proace Electric

Onder de kap van de Toyota Proace Electric vinden we een elektromotor, goed voor 136 pk en 260 Nm. De prestaties zijn dan ook niet heel erg denderend. De topsnelheid is begrensd, maar wel op 130 km/u. Maar het gaat niet om prestaties bij dit soort auto’s. De actieradius is veel belangrijker.

Twee accupakketten

Er zijn twee verschillende accupakketten. De goedkoopste heeft een batterij van 50 Kw. Daarmee haal je 260 km op een volle lading. Een stapje hoger is de Proace electric met accupakket van 75 KWh. Daarmee kun je tot 330 km ver komen.

Prijs

Mocht je denken, lijken die specificaties en de schone Proace niet heel erg veel op de elektrische versies van de Opel Vivaro, Citroen Jumpy of Peugeot Expert: dat klopt. Het zijn ook allemaal min of meer dezelfde auto’s. De Toyota Proace Electric is leverbaar vanaf 34.995 exclusief BPM en BTW.