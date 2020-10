Max Verstappen ongemakkelijk: ben weer vrijgezel [video] - Autoblog.nl

Goed nieuws voor de vrijgezelle dames onder ons. Max Verstappen is weer vrijgezel, al kwam dat een beetje ongemakkelijk naar buiten.

Vandaag was vermoedelijk niet de dag dat Verstappen naar buiten ging brengen dat hij weer single was. Het onderwerp kwam toevallig ter sprake tijdens een interview met het Duitse RTL.

Vanmorgen werd door de televisiezender een interview afgenomen met Verstappen in het Duitse Nürburg. Max kreeg populaire zoektermen over zichzelf te zien en moest hier vervolgens wat over zeggen. De eerste hit was “Max Verstappen Freundin”. Bij het zien van deze zin lachte de Nederlander wat ongemakkelijk en zegt de Red Bull-coureur dat het interview meteen goed begint. Waarom dan? Aldus de nieuwsgierige RTL-journalist. Vervolgens zegt Verstappen dat de relatie tussen hem en Dilara Sanlik verleden tijd is.

Meer woorden wil de F1-coureur er ook niet vuil aan maken. Hij gaat snel door naar de tweede vraag. Het is alweer even geleden dat de 23-jarige Max Verstappen vrijgezel was. Zijn relatie met Sanlik kwam ruim 2,5 jaar geleden tot stand. Het is niet duidelijk waarom de relatie op de klippen is gelopen. Die vraag krijgt de Nederlander dit weekend vast nog een keer te horen. Wellicht dat ons aller Jack Plooij dit spannende mysterie kan ontrafelen.