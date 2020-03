Slachtoffer gevonden na crash door eCall van auto

Goed om te zien hoe de techniek een leven kan redden.

We staan er niet te vaak bij stil, maar auto’s worden alsmaar veiliger. Zowel de passieve als de actieve veiligheid is enorm toegenomen. Niet dat je het moet gaan uitproberen, maar de overlevingskansen bij een crash van 80 km/u zijn over het algemeen relatief groot.

Veiligheid

Dat was vroeger echt niet het geval. Nog niet zo heel lang geleden (tot ongeveer 2000) had je nog écht onveilige auto’s. Dan doelen we niet op een Fiat Grande Punto die 1 ster haalt vanwege te weinig piepjes en reminders om je gordel om te doen. Nee, we doelen op harmonica’s met wielen eronder, zoals de Rover 100 bijvoorbeeld.

eCall

Een ander aspect is de electronica. We bedoelen nu even niet het ESP, maar systemen als eCall. Bij de crash zélf helpt het niet, maar mocht je buiten bewustzijn raken, worden de hulpdiensten wél geïnformeerd.

Oudekerk aan de Amstel

Dat gebeurde afgelopen nacht. Op de A2 had een bestuurder een zwaar ongeluk gehad. Dat gebeurde bij de afrit van Oudekerk aan de Amstel. Daar raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Vervolgens vloog de auto uit de bocht en kwam deze tot stilstand tegen enkele bomen.

Bekneld

De bestuurder was hierdoor te bekneld te komen zitten om zelf te kunnen bellen. Het eCall systeem deed dat voor hem. De auto belde automatisch de hulpdiensten. De automobilist kon geen gesprek aan gaan vanwege de verwondingen, maar de telefonische hulpdienst kon wel zien welke auto (kenteken, merk, type, brandstof) het was en de exacte locatie zien.

Bevrijd

De hulpdiensten werden er naartoe gestuurd. De man werd uit zijn benarde positie bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de exacte status is, is niet bekend. Om elke vorm verontwaardiging te pareren: we zijn ermee bekend dat het systeem al langer bestaat. Wel was het voor deze regio voor het eerst dat er een noodoproep werd gedaan door een eCall systeem.

Via 112 kwam om 03:25 een bijzondere melding binnen, een E-call waarbij een auto na een ongeluk zelf contact zoekt. De bestuurder was niet in staat te spreken. Dankzij de E-call werd de bestuurder die van de A2 was geraakt in het donker gevonden. — Brandweer AA (@BrandweerAA) March 6, 2020

Via: AT5.

Met dank aan Faber voor de tip!