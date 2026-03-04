Vanaf nu moeten we langer wachten op Chinese auto’s

Niet alleen Nederlandse influencers zitten vast in Dubai.

Chinese automakers ondervinden nu al problemen met het exporteren van hun vierwielers naar ons continent door de onrust in het Midden-Oosten. Dit komt voornamelijk doordat de dagelijkse gang van zaken in de haven van Dubai aanzienlijk verstoord raakte toen het op 1 maart door Iran aangevallen werd

Dubai getroffen, exporteurs varen liever om

Hoewel de leiding van de Dubaise Jebel Ali-haven voor het eind van de dag alweer verklaarde dat er geen grote gevolgen waren en dat het ‘business as usual’ was, was het kwaad al geschied. Veel exporteurs durven de route via de stad (en omgeving) niet meer aan en kijken naar omwegen.

Een daarvan is de vrachtschepen omleiden via Kaap de Goede Hoop. Dat zou er niet alleen voor zorgen dat de reis van China naar Europa wat rustiger verloopt, maar ook dat deze zo’n twee weken extra in beslag zal nemen. De extra kosten hiervan zijn daarbij nog niet begroot.

Wel lijkt het erop dat het een impact zal hebben op het aantal Chinese auto’s dat dit jaar verscheept zal worden. De China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) verwacht dat de voorspelde groei voor 2026 er toch niet in zit. Dat houdt in dat China ‘slechts’ 7,09 miljoen voertuigen zal exporteren, hetzelfde aantal als in 2025.

Auto’s staan vast

Dubai werkte de afgelopen jaren hard om een internationale verschepingshub te worden. Veel autofabrikanten gebruiken de haven om auto’s uit te laden en vanuit daar te verdelen over andere schepen die elk naar andere locaties varen. Voor de exporteurs betekent een enorme verbetering van de efficiëntie, voor Dubai is het een welkome inkomstenbron.

Het probleem wil nu alleen dat de scheepvaart rond de stad vrijwel stil is komen te liggen. Dat betekent dat er nu dus, naast Nederlandse influencers, ook duizenden auto’s staan te wachten op vervoer uit het onrustige gebied.

Vooralsnog lijkt het erop dat de mensen die een Chinese auto hebben besteld, daar zeker twee weken langer op moeten wachten. Of er ook prijstechnische gevolgen aan het omvaren zitten, moet nog blijken.