“Flitsmeister en Waze moeten verboden worden in Nederland”

Aldus de VVN. Niet de politie, opmerkelijk genoeg.

Waarschijnlijk dat alle Autbloglezers het gebruiken. In elk geval zijn jullie er zeker bekend mee. Apps als Flitsmeister en Waze. Deze apps kunnen aangeven waar er politiecontroles zijn.

VVN

Zeker nu de maximum snelheid lager is in dan in veel staten in de VS (ja, echt waar) in Nederland, zullen de apps populairder worden. Zeker als je in het noorden van het land rondrijdt. Dat is natuurlijk een schande. Er zou een verbod moeten komen op apps als Flitsmeister en Waze. Dat zeggen de organisaties Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Vereniging Verkeersslachtoffers.

Toegestaan

Beide organsaties vinden het te gek voor woorden dat dergelijke apps in Nederland zijn toegestaan. Dankzij de apps kun je heel eenvoudig zien waar de mobiele flitsers staan, waardoor mensen al afremmen en zo geen boete krijgen voor te snel rijden. De apps waren toevallig afgelopen tijd al in het nieuws. In Duitsland is het gebruik van de apps tegenwoordig verboden.

Politie oneens

De politie laat via de Telegraaf weten het niet eens te zien met de organisaties. Integendeel, ze zijn fel tegen een verbod. Huh? Ten eerste het argument dat men ineens hard op de rem gaat staan. Dit zou voor onveilige situaties kunnen zorgen. Maar de politie zegt dit soort situaties eigenlijk nooit tegen te komen. Ouch.

Sterker nog, de politie is zelf vóór het behoud van de apps. Opvallend. Er is overigens een goede verklaring voor. De politie heeft als doel de snelheid naar omlaag brengen. Daarom staan die controles er. Dat lukt uitstekend met de apps. Wat heet, de politie zou graag willen dat méér automobilisten gebruik gingen maken van de apps.

Wet aanpassen

Overigens is het niet zo dat er zomaar een verbod op de apps kan komen. Daarvoor moet er eerst een motie worden ingediend om de wet aan te passen. Als de wet aangepast kan worden (na goedkeuring van de eerste kamer), dan pas zou het verbod in kunnen gaan. Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus laat aan de Krant van Wakker Nederland weten de boel in de gaten te houden.

Via: De Telegraaf