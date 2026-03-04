Dan hopen jullie natuurlijk op een extra dikke AMG, of misschien wel een Rolls Royce. Nou, allebei niet…

Het gaat namelijk om DS Automobiles. Het ooit sportieve zusje van Citroën heeft er weer een uitvoering bij voor de N°8. Die heet PALLAS BLACK EDITION (dat moet echt met hoofdletters, kan er niks aan doen…) en is eigenlijk gewoon een N°8 met wat extra zwarte details en wat spullen die standaard zijn gemaakt.

Even voor de duidelijkheid: de N°8 zelf is nog vrij nieuw. Dat is de grote elektrische auto van DS. Die bestaat dus al, en deze Black Edition is daar nu een variant van. Enneh, even om het lekker verwarrend te maken, deze zwarte jongen is er ook in het grijs. Hee, ik verzin het niet hè?

De basis blijft de N°8 PALLAS met voorwielaandrijving. Daar zit een elektromotor in van 230 pk en een batterij van 73,7 kWh. Volgens de WLTP-cijfers moet je daarmee ongeveer 550 kilometer kunnen rijden.

Krijg nou wat, alweer een Black Edition

Wat deze versie anders maakt zit vooral in het uiterlijke vertoon. Het dak en een deel van de carrosserie zijn nu zwart geworden, (vandaar ook BLACK EDITION, duh) er zitten 20 inch wielen onder en binnenin is alles vrij donker aangekleed met een volgens DS ‘Basalt Black’-interieur.

Er zit ook een groot glazen panoramadak in. Dat heeft meerdere lagen en coatings zodat het niet meteen een broeikas wordt als de zon erop staat. Ja, de ingenieurs denken echt wel na hoor, mocht je daar zo je twijfels over hebben.

Verder krijgt de auto standaard het zogenoemde Comfort Pack. Dat betekent onder meer een elektrisch bedienbare achterklep, uitgebreidere airco en een systeem dat de lucht in de auto in de gaten houdt. En daarmee hoopt DS te gaan concurreren met de standaard luxemerken…

DS heeft tegelijk ook een paar kleine updates doorgevoerd voor alle N°8-versies. Zo zit er nu standaard een systeem in dat checkt of de bestuurder nog alert is, en een functie die ingrijpt als je per ongeluk vol gas geeft terwijl er vlak voor of achter iets staat waar je een deuk van kunt krijgen als je er tegenaan botst. Kortom, al die bloedirritante piepjes die van de EU in nieuwe auto’s moeten zitten.

En om af te sluiten, in het kader van ‘we moeten toch wát verzinnen; de draadloze telefoonlader heeft nu ventilatie zodat je telefoon minder warm wordt. Kijk, daarmee komen we tenminste ergens. Dat niemand eerder daaraan heeft gedacht hè?

De N°8 PALLAS BLACK EDITION is sinds vanmorgen te bestellen en als je hem wil hebben moet je minimaal 56.000 ouderwetse euro’s meenemen.

En we hebben een vermoeden dat dat niet met zwart geld mag…