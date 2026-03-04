Tenminste, als het aan Mercedes ligt.

Het Mercedes Formule 1-team speelt weer een deugkaart en is zodoende in de race voor de titel van het braafste jongetje van de klas. Maar of dat zo erg is, eigenlijk niet. Want om scheve gezichten te voorkomen door aan de ene kant uitstootvrije EQ’s te verkopen en aan de andere kant tonnen CO2 de lucht in te stoten met het Formule 1-team hebben ze een plan.

Want het team gaat meer investeren in projecten die de eerder genoemde CO₂ uit de lucht halen. Dat gebeurt via een programma dat het team gebruikt om een deel van zijn uitstoot te compenseren. Het idee is simpel. Wat je niet kunt voorkomen aan uitstoot, probeer je ergens anders weer uit de atmosfeer te halen.

Formule 1 is juist goed voor het klimaat

Dat programma bestaat uit flink wat projecten in verschillende landen. Onder andere in Brazilië, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en India. Veel van die plekken liggen in regio’s waar ook Formule 1-races plaatsvinden.

Een deel van de projecten gebruikt installaties die CO₂ rechtstreeks uit de lucht filteren. De opgevangen CO₂ wordt daarna opgeslagen, bijvoorbeeld diep onder de grond. Andere projecten combineren energieopwekking uit biomassa met het afvangen van CO₂ voordat die in de lucht terechtkomt.

Er zijn ook projecten waarbij plantaardig afval wordt omgezet in biochar, een soort houtskool die in de bodem wordt gestopt zodat de koolstof daar langdurig blijft opgeslagen. Daarnaast zijn er technieken die CO₂ laten reageren met gesteente of processen in zee gebruiken om koolstof vast te leggen.

In totaal investeert het team momenteel in projecten die samen ongeveer 18.900 ton CO₂ moeten verwijderen. Dat maakt deel uit van het plan om de activiteiten van het raceteam zelf richting netto nul uitstoot te krijgen in 2030.

Liggen ze daarin alvast op kop. Nu dit weekend eens kijken hoe het op de baan gaat met de nieuwe auto’s.

Je zou het bijna vergeten, maar da’s op zich ook best belangrijk…