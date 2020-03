Niet eerder dit jaar kon je zo goedkoop tanken

Goedkoop is relatief in dit verhaal. De prijs voor benzine en diesel is in Nederland nog steeds fors natuurlijk. Nu is echter een gunstig moment om je bolide vol te gooien.

Terwijl het coronavirus de wereldwijde economie verstoort, heb je als doodgewone consument ook met wat voordeeltjes te maken. Door de dalende olieprijs kun je goedkoper brandstof tanken.

Uit cijfers van brandstof-zoeker blijkt dat je in Nederland al voor 1,52 euro per liter Euro95 (E10) kunt tanken. In vergelijking met 1-1-2020 is de adviesprijs voor een liter benzine al met zo’n zes cent gedaald. Zolang de vraag naar olie niet toeneemt zullen de brandstofprijzen ook niet stijgen. Tot nu toe is vandaag het gunstigste moment om de auto af te tanken, maar het kan zomaar zijn dat je de komende dagen nog wat centjes per liter goedkoper uit gaat zijn.

Hoewel de olieprijs keiharde klappen heeft te verwerken, is de brandstofprijs niet extreem goedkoper in vergelijking met bijvoorbeeld het najaar van 2019. Dit komt omdat een groot deel van de brandstofprijs in Nederland bestaat uit BTW en accijnzen. Vergeet ook niet dat er een accijnsverhoging heeft plaatsgevonden per 1-1-2020.

Extra geld besparen

Natuurlijk stoppen de goedkopere brandstofprijzen niet bij de grens. Voor mensen die in de buurt van de grens wonen loont het extra om peut bij de buren te halen. In België ligt de benzineprijs op het laagste niveau sinds een jaar. Uit cijfers van FOD Economie blijkt dat de maximumprijs voor Euro95 (E10) is gedaald naar 1,414 euro per liter. De maximumprijs voor Euro98 (E5) ligt in België op 1,499 euro per liter.

