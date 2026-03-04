Want waarom niet?

Wat wij hier zo mooi vinden aan Mercedes-Benz, ze hebben ongeveer alle soorten vervoersmiddelen. Denk aan vrachtwagens, busjes, racewagens, personenauto’s en politiewagens. Eigenlijk alles behalve motorfietsen. Onder hun eigen naam dan. Voor iedereen wat wils als je een Mercedes zou willen rijden. Maar blijkbaar kun je tegenwoordig ook een Mercedes… vliegen. Althans, een helikopter met een Mercedes-interieur.

Airbus heeft namelijk samen met Mercedes een speciale versie gemaakt van de ACH145. Dat is gewoon een bestaande Airbus-helikopter, maar dan met een cabine die door Mercedes is ontworpen. Het idee is dat alles er een beetje uitziet zoals in een luxe Mercedes op de grond. Veel leer, hout en sterretjes in de lak, dat soort zaken. Precies, omdat het kan.

En heb je daar allemaal geen zin in, de rijke klanten mogen ook nog kiezen uit verschillende interieurstijlen of alles helemaal laten aanpassen als ze daar zin in hebben. Omdat het…. precies.

Omdat het kan; een helikopter voor bij je G-Klasse

Waar deze heli dan weer in uitblinkt ten opzichte van bijvoorbeeld een G-Klasse, hier kunnen 8 man mee zonder dat je krap zit.

Technisch blijft deze wentelwiek ‘gewoon’ een Airbus H145. Maar da’s helemaal geen ramp, want je krijgt twee motoren, een kruissnelheid van ergens rond de 250 kilometer per uur en een bereik van een paar uur vliegen voordat je weer moet tanken. En als je je afvraagt wat zoiets kost, ga gerust uit van bedragen boven de 10 miljoen euro. Hadden we al gezegd ‘omdat het kan’?

Dus, weet jij echt van gekkigheid niet meer wat je met je centen moet doen, dan is dit misschien wel een leuk idee.

Ja, we helpen graag…