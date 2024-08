Smaakvolle BMW E91 van Autoblog-lezer kan van jou zijn

Om nog maar eens te bewijzen dat jullie gave auto’s rijden: een Autoblog-lezer verkoopt een zeer fijne BMW 3 Serie Touring E91 en die kan van jou zijn!

BMW’s en vooral Tourings doen het goed onder vrijwel alle autofanaten. De 3 Serie is groot genoeg voor de meeste mensen, maar een 5 Serie voert dat recept nog verder op. Ook voor het praktisch gemak is er een BMW Touring. Of voor een leuk motorenaanbod: zes-in-lijn-motoren, V8’en, dikke diesels en sinds kort zelfs een rasechte M3 Touring: het kan allemaal.

Unieke BMW E91

En dan heb je nog Autoblog-lezer Mark, in de reacties te spotten als @FiXeR. Die stuurt ons een email dat zijn auto te koop staat. En dat is, je raadt het al, een BMW Touring. Een 3 Serie E9x welteverstaan, de E91 dus. En ook nog eens een 335i M-Sport, wat door gebrek aan een M3 Touring de dikste E91 was. En dan ook nog eens aangepast. Onze aandacht is getrokken.

Uiterlijk

Er is voldoende te melden over deze BMW 335i Touring, maar laten we even beginnen met het optische gedeelte. Waarvoor hulde. Gespoten in Le Mans-Blau (381) en dan in combinatie met de juiste verlaging voor een perfecte stance. De velgen zijn de Styling 163M-velgen van de BMW M3 CSL, die het gevoel afmaken. Een (persoonlijk) gaaf detail: het is een Shadow Line, dus met de achterlichten met de volledige bovenste helft wit, niet alleen de achteruitrijlichten. Die staan de E9x uitermate goed. Mark zegt zelf dat het zo een soort M3 Touring wordt en -los van de motor- heeft hij daar wel gelijk in.

Motor

Nu we het toch daarover hebben: de 335i van Mark is uitgevoerd met de N54B30, de welbekende turbo-aangedreven zes-in-lijn. Deze leverde standaard al een niet misselijke 306 pk en is gekoppeld aan de ZF-automaat met zes versnellingen. De eerste stappen waren het verbeteren van de langdurigheid van de motor, daarna was er ruimte voor wat modificaties.

Er zit een breed scala aan onderdelen op, waaronder een adaptieve Bilstein-schroefset, een herzien onderstel door Studie AG (daarover zo meer), Brembo Big Brake Kit, Wagner-intercooler, HKS blow-off valve en nog veel meer. Allemaal door bekende namen aangebracht, dus dat klinkt alsof deze auto een dure hobby is geweest. Het resultaat is zo’n 420 pk en 650 Nm, qua vermogen ook een soort M3 E92 dus.

Oh ja, en als kers op de taart: deze BMW 335i Touring had het ‘Dakotabruine’ leder al aangevinkt af fabriek. Daar heeft Mark nog Recaro Sportster-kuipstoelen aan toegevoegd, ook in die kleurstelling. Smøllen!

Studie AG

We zeiden al dat Studie AG betrokken was bij deze BMW 335i, maar dat is een understatement. Deze E91 was namelijk een demo-auto van die Japanse BMW-tuner. Mark heeft hem dan ook zelf gekocht in Japan en in 2022 naar Nederland gehaald. De meeste modificaties zijn door Mark zelf aangebracht, eigenlijk is alleen het uiterlijk werk van Studie.

Kopen

Een heerlijke auto, maar helaas moet Mark er afscheid van nemen. De in 2007 nieuw geleverde BMW 335i Touring heeft ‘slechts’ 186.774 kilometer geklokt en ziet er nog dikke prima uit. Daar is de prijs dan ook naar met 21.999 euro. Bijkomend voordeel: door een carrière in Japan vrees je een auto met het stuur rechts, maar die zit gewoon aan de goede kant. Durf jij? Neem dan vooral een kijkje op Marktplaats