Autoblog Garage: introductie Jaguar F-Type

De Jaguar F-Type is een droom, maar… het aankoopproces was helaas een drama.

Ik had het al verklapt in mijn laatste Autoblog Garage-artikel: ik heb weer een nieuwe roadster gekocht, als opvolger van de Z4 35is. Het is wederom een auto met een zescilinder en dus kon het volgens sommigen van jullie maar één auto zijn: een Porsche Boxster.

Helaas moet ik iedereen die Porsche had geraden teleurstellen: ik heb géén Porsche gekocht. In plaats daarvan heb ik mijn oog laten vallen op een Jaguar F-Type. Er was trouwens één iemand in de comments die mij feilloos had doorzien: @ikwileenm3. Hij wenste me alvast veel plezier met mijn F-Type. Bij deze bedankt!

Een Jaguar F-Type

Goed, waarom een Jaguar F-Type? Eigenlijk hoef ik dat niet uit te leggen. Ik vind het persoonlijk een van de mooiste auto’s van de 21ste eeuw. Daarbij klinkt de auto ook fantastisch, of je nu de V6 hebt of de V8. Daarom is het altijd al een van mijn droomauto’s geweest. En een Boxster? Die heeft voor mij toch minder aantrekkingskracht, al rijdt het ongetwijfeld geweldig.

Door de jaren heen zijn er heel wat varianten geweest van de F-Type, maar ik wist precies wat ik wilde: de standaard V6 Roadster. De V8 vind ik simpelweg te duur en de V6 S eh… eigenlijk ook. De gewone F-Type V6 heeft eigenlijk al alles wat deze auto zo gaaf maakt, dus meer heb je niet nodig.

De keuze tussen de roadster en de coupé was ook snel gemaakt. Sinds mijn laatste twee roadsters heb ik de smaak van het cabriorijden te pakken. En ik vind de roadster ook zeker niet minder fraai dan de coupé. Dus: het moest een F-Type V6 Roadster worden.

Verder had ik nog een belangrijke eis: ook al kwam er nog zo’n aantrekkelijk exemplaar voorbij in zwart of grijs, het MOEST een auto met een kleurtje worden. Ook donkerblauwe of donkergroene exemplaren liet ik staan, ik wilde deze keer echt weer een fel kleurtje. Als ik in artikelen ageer tegen saaie kleuren, moet ik natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld geven.

Uit nieuwsgierigheid heb ik ook over de grens gekeken, maar eigenlijk had ik geen zin in importeren. Het is met een F-Type ook minder interessant dan destijds met mijn SLK, die ik uit Duitsland had gehaald. De F-Type is nu eenmaal een nieuwere en duurdere auto, dus dan is de rest-BPM toch nog wat substantiëler. Bij de SLK was dat maar €644.

Overigens begon de zoektocht helemaal niet zo serieus. Ik zat al een tijdje met een schuin oogje naar F-Types te kijken, tot ik op een gegeven moment dacht: ik ga het gewoon doen. Ergens voelde ik me nog wel een beetje bezwaard om zoveel geld uit te geven aan een auto, maar goed, je leeft maar een keer.

De proefrit

Ik had mijn oog laten vallen op een rood exemplaar. Deze had iets meer dan 140.000 km op de teller staan en was voor F-Type-begrippen best wel aantrekkelijk geprijsd. Deze auto voldeed eigenlijk aan al mijn eisen, dus het was tijd om eens een proefrit te maken.

Om even de setting te schetsen: het was een zonovergoten voorjaarsdag in april. Voor een prachtig huis met een rieten dak op de Veluwe stond een rode Jaguar F-Type uitgestald in de zon. Je begrijpt: bij het zien van dit tafereel was het heel lastig om de auto niet te kopen.

Je vraagt je misschien wel af ‘April? Dat is al maanden geleden.’ Dat klopt… De aankoop van deze auto was namelijk een heel lang verhaal. Dat kwam allemaal door één probleempje.

In principe liet de auto een hele goede eerste indruk achter. Hij zag er heel mooi uit, had jaarlijks een beurt bij de dealer gehad en tijdens de proefrit was er eigenlijk ook niks op aan te merken. Het enige probleem was dat er een bijgeluidje te horen was. Onder de motorkap was een soort puffend geluidje waar te nemen.

De herkomst hiervan was niet duidelijk. De verkoper opperde dat het misschien de multiriem was, maar het geluid leek toch ergens anders vandaan te komen. Ook had het inspuiten van de multiriem geen effect op het geluid.

First world problems

Ik wilde deze specifieke auto eigenlijk toch wel heel graag hebben. Alleen dan wel zonder dat geluidje. Nu had ik natuurlijk ook kunnen zeggen: ik kijk nog even verder. Zoveel aanbod was er echter niet in Nederland, met de eisen die ik had.

Ik had daarom met de verkoper (dat was een autobedrijf, voor alle duidelijkheid) het volgende afgesproken: ik zou de auto kopen, op voorwaarde dat het geluid eerst verholpen zou worden. Dat werd zwart op wit vastgelegd, ik deed een aanbetaling en ik zou een belletje krijgen als de auto in orde gemaakt was.

Ik dacht het allemaal mooi geregeld te hebben, maar helaas was het toch niet zo simpel. Ik kreeg dus na een week of twee een telefoontje dat de auto gefixt was. Het geluid zou veroorzaakt zijn door een afdichting van de injectoren (of zoiets) en dat was nu verholpen. Ik ging de auto vol goede moed ophalen en die leek in eerste instantie prima. Ik had dus het geld overgemaakt en ik was de trotse bezitter van een Jaguar F-Type.

Helaas kon ik daar niet lang van genieten, want bij thuiskomst bleek het geluid toch niet verdwenen te zijn. Of het was weer teruggekeerd. Hoe dan ook: wat er aan de auto gerepareerd was had niet het gewenste effect.

Ik dus weer contact opnemen met de verkoper. Helaas is het vanuit Zeeland naar de Veluwe best een stukje rijden dus ik had eigenlijk niet zoveel zin om de auto weer terug te brengen. En later nog een keer te moeten ophalen. Daarbij had ik niet meer zoveel vertrouwen in de garage die de verkoper aan het werk had gezet.

Ik wilde er eigenlijk het liefst door een dealer naar laten kijken. Maar ja, daar moest de verkoper dan wel mee akkoord gaan. Ik had weliswaar afgesproken dat het probleem gefixt zou worden, maar ik kon niet eisen dat dit bij een dealer zou gebeuren.

Gelukkig ging de verkoper akkoord: ik kon de F-Type naar de dealer brengen voor een diagnose en op kosten van de verkoper laten repareren. Mits ze akkoord zouden gaan met de offerte. Nu valt een offerte bij de dealer al heel snel tegen, maar ik was bereid ook nog wel een stukje zelf te betalen.

Het bleek toch een lastig issue te zijn, want ook de dealer had het lek niet meteen boven water. Wat ook niet hielp: ze hoorden het geluid in kwestie (waar ik meerdere filmpjes van had) niet meer. De injectoren leken gewoon in orde te zijn en een lekke koppakking was het ook niet.

Uiteindelijk bleek er echter een probleem te zijn met het koelsysteem. Bubbels in het expansievat waren hiervan een indicatie. De koelvloeistofslangen bleken niet meer in orde te zijn. Ook was er nog sprake van een slechte/lekkende inlaatpakking. Uiteindelijk moest er een aardige waslijst aan onderdelen vervangen worden, inclusief de oliekoeler, waterpomp en thermostaat.

Alles bij elkaar kwam de offerte uit op €2.770,68 inclusief btw. Ik kwam met de verkoper overeen dat ik €500 zou betalen en zij de rest. Die eigen bijdrage had ik er wel voor over om de auto bij een dealer te laten fixen.

Nu was er dus eindelijk een diagnose en kon de F-Type gefixt worden. Helaas verliep de reparatie ook niet geheel voorspoedig: drie bouten zaten muurvast en braken af. Die moesten dus uitgeboord worden. Dat was kennelijk nogal arbeidsintensief, want er kwam nog eens €1.300 (!) bovenop de factuur.

De factuur stond inmiddels niet meer op mijn naam, maar op die van het autobedrijf, dus ik keek even de kat uit de boom. Niet geheel verrassend gingen zijn niet zomaar akkoord met deze extra kosten en maakten dat ook duidelijk aan de dealer. Die wilde gelukkig water bij de wijn doen, waardoor er uiteindelijk maar €500 bovenop kwam.

Voor had dat gelukkig geen consequenties verder. Aan het eind van de rit hoefde ik dus alleen de eerder afgesproken €500 te betalen. Dat valt allemaal reuze mee. Ik heb nu gewoon een perfect functionerende F-Type en die €500 bovenop het aanschafbedrag kan er ook nog wel bij.

Wat ik vooral jammer vind is dat dit hele gedoe heel erg lang geduurd heeft. Als de auto meteen in orde was, had ik al sinds eind april in een F-Type gereden. Nu heeft het tot juli geduurd voordat ik de auto bij de dealer kon ophalen en is de halve zomer al voorbij. En door al het gedoe had ik ook niet echt dat ‘Wow, ik heb een F-Type’-moment. Maar goed, dat zijn natuurlijk allemaal first world problems. Ik heb in tussentijd nog gewoon lekker in de Z4 gereden, wat ook geen straf is.

Uitvoering

Om het ook nog even over de auto zelf te hebben: het is een exemplaar uit 2014, het eerste bouwjaar dus. Daarmee is ‘ie maar 2 jaar ouder dan de Z4, maar dat model komt oorspronkelijk uit 2008. De Jag is dus wel degelijk een modernere auto, wat je vooral in het interieur ziet.

De auto is uitgevoerd in Salsa Red. Normaalgesproken ben ik meer fan van metallic rood dan van ‘brandweerrood’, maar de F-Type kan het heel goed hebben. Het interieur is gewoon stemmig zwart, maar F-Types met een kleurtje aan de buitenkant én de binnenkant zijn bijna niet te vinden.

De supercharged V6 levert 340 pk en 450 Nm aan koppel. Stomtoevallig levert de Z4 ook 340 pk én 450 Nm. Ik heb nog geen dragrace gedaan, maar de Z4 zou ietsje sneller moeten zijn, omdat die auto toch wat compacter en lichter is. Bovendien heeft de Z4 met overboost 500 Nm, als je echt goed gas geeft. Qua performance ga ik er dus niet op vooruit, maar dat vind ik ook niet het belangrijkste.

Eerste tripje

Ik heb op het moment van schrijven nog niet veel met de F-Type gereden, maar ik heb ‘m wel alvast in kunnen wijden met een weekendtripje naar de ‘Ring. Niet óp de ‘Ring, dat financiële risico is me iets te groot. Deze trip stond al langere tijd op de planning en gelukkig was de auto nog net op tijd klaar. Dat was meteen een goede vuurproef, die de Jag gelukkig zonder problemen heeft doorstaan.

Dit artikel is inmiddels wel lang genoeg, dus mijn uitgebreide bevindingen en een vergelijking met de Z4 bewaar ik voor een volgende keer. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik na maanden eindelijk mijn nieuwe aanwinst heb kunnen voorstellen.

PS: mocht er nog iemand interesse hebben in een mooie Z4, die is nog beschikbaar op Marktplaats.