Wat kost een knappe BMW M340i Touring tegenwoordig?

Helaas, de BMW M340i Touring staat nog niet voor een habbekrats op Marktplaats.

Omschrijf één familiewagen die het allemaal heeft in een modern jasje. Grote kans dat je denkt aan een BMW M340i Touring. In plaats van een vierpitter zit er nog een romige zescilinder onder de motorkap, wat in dit segment niet bepaald meer gebruikelijk is. En dankzij xDrive ben je ook meteen klaar voor de wintersport.

Tel daarbij op dat de G2X-generatie op een heerlijk platform staat. Van de minder krachtige varianten tot de gepeperde M3 en M4: ze sturen echt goed. Ja, het is niet heel moeilijk om hebberig te worden van een BMW M340i Touring, maar wat kosten ze op Marktplaats tegenwoordig?

Helaas pindakaas als je hoopt op een gouden aanbieding. De afschrijving gaat niet zo snel als de acceleratie van 0-100 km/u (4,5 sec). Zoekende op Marktplaats kwamen we uit bij een BMW M340i Touring uit 2019 met een prijs van net geen 50 mille. Dat is de goedkoopste Touring met garantie. Want het hebben van garantie op het kopen van een auto als deze is toch wel een fijne zekerheid om te hebben. Ben je minder kritisch en is een sedan ook oké, dan is het aanbod groter en zijn er goedkopere keuzes.

50 mille

Mede door de BPM zijn dit soort stations met een romige zescilinders geen hardlopers geweest in Nederland. Je bent vaak aangewezen op een geïmporteerde auto. In Duitsland bestellen ze nog wel leuke auto’s nieuw. Dit specifieke exemplaar heeft 75.800 kilometer gelopen en komt inderdaad ook oorspronkelijk uit Duitsland. De auto staat te koop voor 49.950 euro. Bieden mag ook, dus wellicht kom je weg met het uitbrengen van een goed bod.

De BMW M340i beschikt over een geblazen 3.0 liter zes-in-lijn. De motor is goed voor 374 pk en 500 Nm koppel. De B58 is met wat aanpassingen bijzonder goed te kietelen. Als het je puur om vermogen gaat hoef je dus echt niet door te sparen voor de veel duurdere BMW M3 Touring. Bij de bochten maakt de M3 natuurlijk het verschil: dan komen de kwaliteiten van een M echt naar voren.

Tja, 50 mille maakt de BMW M340i Touring op Marktplaats nog voor velen onbereikbaar. Het blijft nog even bij dromen. Dat is jammer, want jij weet ook wel dat deze Touring op je oprit niet zou misstaan. Toch? Bekijken wij de rijtest van de BMW M340i nog een keer.