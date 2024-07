Autoblog Garage – Introductie BMW i5 Touring duurtester

We gaan voor de afwisseling eens een tijdje in een BMW stationwagen rijden.

Bij Autoblog zijn we niet vies van BMW Tourings, dus het is eigenlijk niet meer dan passend dat we de gloednieuwe 5 Serie Touring aan een duurtest onderwerpen. Om precies te zijn de elektrische versie. De i5 Touring dus. Dit is een van de eerste elektrische stationwagens, die op dit moment niet of nauwelijks concurrentie heeft.

eDrive40

Als je gaat shoppen voor een i5 zijn er twee opties: de eDrive40 of de xDrive M60. De auto die van BMW meekregen is de eDrive40. We hadden op zich graag de M60 willen hebben, maar de eDrive40 is wat natuurlijk de meest relevante versie. En dit is geen bescheiden instappertje, want je hebt 340 pk en 430 Nm op de achterwielen.

De i5 eDrive40 is ook de versie met de grootste range. Dat is 560 kilometer op papier. Wat daar in de praktijk van overblijft, daar gaan we achter komen tijdens de duurtest. Het klinkt in ieder geval veelbelovend.

Uitrusting

We zullen deze specifieke auto even aan jullie voorstellen. De auto is uitgevoerd in ‘Cape York Grün’, wat spannender klinkt dan het is. De kleur is meer blauwgrijs dan echt groen. Voor deze metallic kleur betaal je normaliter €1.294,70, maar bij een M Sport Edition (dat is deze auto) is het inbegrepen.

Bij de M Sport Edition krijg uiteraard ook het M Sportpakket. Hiermee krijg je uiteraard andere bumpers (met veel zwart), Shadowline-trim, een M Sportstuurtje en – last but not least – een M Sportonderstel. Daarmee ligt de auto 8 millimeter dichter bij het asfalt. Standaard krijg je 19 inch velgen, die van ons is uitgerust met optionele 20 inch velgen. En je kunt zelfs nog een maatje groter gaan als je dat nodig vindt.

Het grootste gedeelte van de uitrusting (o.a. Driving Assistant Plus, Parking Assistant en stoelverwarming voor) is verder standaard. De echte opties zijn Harman Kardon audio (€441), Travel Pack (€822), stuurverwarming (€265) en zonneschermen voor de achterportieren (€265). Het Travel Pack houdt niet zoveel in: dit bestaat uit Comfort Acces en een systeempje waarmee je dingen aan de rugleuning van de voorstoelen kunt hangen.

Prijskaartje

Standaard M Sport

Dit is dus een aardig complete auto, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Deze i5 Touring kost €82.455. Dat is een meerprijs van een kleine 10 mille, want de vanafprijs bedraagt €73.382. De goedkopere (non M-Sport) uitvoering is wel stijlvoller met de chromen raamlijsten, maar deze moet het sportonderstel ontberen.

Wouter gaat zeker nog zijn mening geven over de BMW i5 Touring als duurtester, maar in de tussentijd kun je de rijtest bekijken: