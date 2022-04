Smullen: Hamilton en Verstappen zij aan zij bij persconferentie

Helemaal niet aardig om het zo te brengen, maar dit wordt smullen: Hamilton en Verstappen zitten naast elkaar dit weekend.

Afgelopen seizoen is een beetje raar afgelopen. Ondanks dat Lewis Hamilton de race leek te ging winnen, ging het helemaal fout op het einde. Omdat Mercedes een matige strategie had (track positie boven alles), kwamen ze in de problemen door de late crash van Latifi. Het liep desastreus af. Verstappen kampioen, Hamilton tweede. De Brit toonde zich een waardig verliezer bij de ceremonie, waarbij Lewis op het podium stond en de nieuwe wereldkampioen heel sportief een champagnedouche gaf.

Daarna gebeurde er iets vreemds: Hamilton verdween van de planeet. Hij dook eventjes op om zich te laten ridderen, maar was daarna weg. Tijdens de pre-season trainingen en de eerste twee races zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton nog weinig tegengekomen. De Mercedes is dit seizoen nu nog vrij traag, terwijl Verstappen vooraan met Leclerc strijdt.

Smullen: Verstappen en Hamilton bijelkaar

Een ontmoeting tussen de kemphanen van 2021 blijft dus uit. Maar er is goed nieuws voor dramaqueens die willen smullen: Hamilton en Verstappen zullen bij de conferentie bij elkaar op de bank zitten. Beide coureurs zijn namelijk ingedeeld in Groep 4.

Verstappen en Hamilton zitten overigens niet de enige in die groep. Ook geweldige vent Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Lando Norris zullen aanwezig zijn in groep 4.

Aanstaande vrijdag

Toch kunnen we ons niet voorstellen dat de aanwezige pers hier nog een paar vragen heeft over de GP van Abu Dhabi 2021 en de gehele nasleep. Reken dus op lekker ongemakkelijke momenten.

Het interview wordt aanstaande vrijdag gehouden. De interviews zullen wel heel erg vroeg plaatsvinden. Het is in aanloop van de GP van Australië. Dus wellicht dat je beter even kunt opblijven. Om 1:30 opstaan is wel heel erg vroeg. De andere gropen kun je hier bekijken op de site van de FIA.

