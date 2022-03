Stand na GP Saudi-Arabië 2022 + 6 dingen die opvielen

Het is maandagochtend, dus hebben wij ‘m voor je: de stand na de GP Saudi-Arabië 2022! Daarnaast vielen ons een paar dingen op. We nemen alles met je door!

Het leuke van een goede wedstrijd is als je van te voren echt geen flauw idee hebt wie er kan winnen. Daar was zeker sprake van tijdens de GP van Saudi-Arabië 2022. Leclerc reed aan de leiding, maar kon Verstappen niet echt losrijden. Andersom kon Verstappen niet constant een vuist maken. Het leverde een geweldig spektakel op.

Het kan natuurlijk zijn dat je in de consternatie helemaal uit het oog bent verloren dat Magnussen punten heeft gepakt, Russell zich beter kwalificeerde dan Hamilton en dat Bottas uitval op een gunstige positie. Enfin, voldoende over de race te vertellen. We hebben zo de stand na de GP Saudi-Arabië 2022 voor je, maar eerst zes dingen die ons opvielen, naast de overwinning van Max Verstappen.

Lewis Hamilton níet door naar Q2

Misschien wel het meest bijzondere beeld op de zaterdag was dat Lewis Hamilton niet doorging naar Q2. De Britse recordrijder weet zich normaliter altijd wel in Q3 te wurmen. De laatste keer dat het niet lukte, was in Brazilië 2017. Dat had echter met een ongelukje te maken en niet zozeer door te weinig snelheid. Nu was het niet zozeer een trage auto, maar vooral geklungel op tactisch gebied. Hij kan niet meer naar binnen voor nieuw rubber én een inlap. Dus moest hij op de rode banden (die al niet lekker waren) het nog een keer proberen. Het is ook niet zozeer arrogantie, dan meer een gebrek aan ervaring van het team om in deze contreien van het scorebord te rijden.

Leclerc en Verstappen zijn de smaakmakers

Leclerc en Verstappen zijn nu al de smaakmakers van het seizoen. Beide coureurs zijn bijzonder aan elkaar gewaagd. Red Bull is nu ietsje sneller op het rechte stuk, Ferrari in de bochten. Het mooie is dat ze bijzonder fel zijn, maar elkaar de ruimte op de baan nog gunnen. Natuurlijk, we zitten aan het begin van het seizoen. Het is nog eventjes afwachten wat de verhoudingen zijn op Paul-Ricard, Monza en Barcelona. Maar het is duidelijk dat van de twee topteams deze twee toprijders net eventjes wat extra weten te brengen.

‘Los het zelf op’ lijkt te werken

Bij kleine overtredingen en foutjes, hebben de teams nu eerst de gelegenheid om het recht te zetten. Dat zagen we bij Pérez, onder de safetycar voorbij ging aan Sainz. In plaats van bellen met de raceleiding, kunnen de teams het onderling oplossen. Ditmaal liet Pérez Sainz ervoor bij. Mochten de rijders/teams vinden dat ze niet fout zitten, kan de raceleiding er andermaal naar kijken. We moeten ook hier even kijken hoe het uitpakt, maar hopelijk bespaart dit een hoop welles-nietes-situaties waarbij men hoopt op een foute call van de raceleiding.

Kevin Magnussen weer in de punten

Achter Ferrari, Red Bull en Mercedes, zit Haas samen met Alfa Romeo en Alpine op de vierde plaats. Dit weekend ging het een stukje moeilijker, maar wederom rijdt Magnussen in de punten. Het weekend van Haas werd bruut verstoord door de enorme crash van Schumacher (die gelukkig verder OK is), maar Magnussen houdt weer eens de eer hoog. Erg knap. Hadden we Mazepin niet zien doen eigenlijk.

Mercedes is nergens meer

Jarenlang is Mercedes het beste team van het veld. Dat daar een keer een einde aan zou komen, is logisch. Maar dat Mercedes ineens zo traag zou zijn, had niemand verwacht. Als we kijken naar de beste Mercedes-coureur van de race (George Russell ditmaal), dan zien we dat ze na een ronde of 10 al 15 seconden achter liggen. Dat is een enorm gat. Zelfs met magische updates waardoor je dus een dikke seconde wint, zul je alsnog tekort komen. Zelfs in de persconferenties zitten ze het bij ‘het tweede garnituur’

Hamilton nog niet afgeschreven

Nog een keertje Lewis Hamilton. Natuurlijk is het voor de neutrale toeschouwer verfrissend om mee te maken, maar zó slecht was het niet. Het was voornamelijk verkeerd gegokt en verloren. Niet alleen in de kwalificatie, maar ook in de race. De strategie van de banden (starten op hard, zo lang mogelijk doorrijden) werd verstoord door een safetycar. Toen daar nog eentje kwam, was de pitstraat gesloten. Hamilton zit nog altijd in de derde auto van het veld (zij het met een afstand) en heeft laten zien het racen niet verleerd te zijn. Nog lang niet afschrijven dus.

Rijderskampioenschap

Verstappen stijgt door zijn overwinning met stip naar plaats 3 en komt al behoorlijk in de buurt van Sainz. Russell klimt gestaag door weer goed in de punten te finishen en staat voor Hamilton nu. Leclerc gaat soeverein aan de leiding. Bij Aston Martin en Williams zijn er nog geen punten gescoord.

De stand na GP Saudi-Arabië 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Leclerc Ferrari 45 2 Sainz Ferrari 33 3 Verstappen Red Bull 25 4 Russell Mercedes 22 5 Hamilton Mercedes 16 6 Ocon Alpine 14 7 Pérez Red Bull 12 8 Magnussen Haas 12 9 Bottas Alfa Romeo 8 10 Norris McLaren 6 11 Tsunoda AlphaTauri 4 12 Gasly AlphaTauri 4 13 Alonso Alpine 2 14 Zhou Alfa Romeo 1 15 Schumacher Haas 0 16 Stroll Aston Martin 0 17 Hülkenberg Aston Martin 0 18 Albon Williams 0 19 Ricciardo McLaren 0 20 Latifi Williams 0

Constructeurskampioenschap

Om aan te geven hoe belangrijk het is om de punten te finishen. Ondanks twee matige races van Mercedes, staan ze alsnog boven Red Bull. Het team van Pérez en Verstappen stormt vanuit het niets naar P3 en zullen – gezien de snelheid – zeker voorbij gaan aan Mercedes. Maar het gat met Ferrari is al erg groot. De Mercedes-teams hebben het erg zwaar.

De stand na GP Saudi-Arabië 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Ferrari 78 2 Mercedes 38 3 Red Bull RBPT 37 4 Alpine Renault 16 5 Haas Ferrari 12 6 Alfa Romeo Ferrari 9 7 AlphaTauri RBPT 8 8 McLaren Mercedes 6 9 Aston Martin Mercedes 0 10 Williams Mercedes 0

Kwalificatieduel

We hebben naar een knotsgekke kwalificatiesessie kunnen kijken. Sergio Pérez behaalde met zijn pole position ook een andere mijlpaal: hij staat nu op gelijke voet met Verstappen in het kwalificatieduel. Het was geen gelukje of foutje van de ander, Pérez was gewoon sneller. Goed gedaan, Checo. Ook Russell was voor het eerst zijn teamgenoot de baas (die wel erg ondermaats scoorde door een beetje aparte samenloop van omstandigheden).

De stand na de GP Saudi-Arabië 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (1) George Russell (1) Red Bull Max Verstappen (1) Sergio Pérez (1) Ferrari Charles Leclerc (2) Carlos Sainz (0) McLaren Lando Norris (2) Daniel Ricciardo (0) Alpine Fernando Alonso (1) Esteban Ocon (1) AlphaTauri Pierre Gasly (2) Yuki Tsunoda (0) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (2) Nicholas Latifi (0) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (2) Guanyou Zhou (0) Haas Kevin Magnussen (2) Mick Schumacher (0)

Snelste raceronde

Ook die ging naar Charles Leclerc. Ook wel terecht, want ook nu was hij de gehele race heel erg snel. Alleen op het laatste was Verstappen net even ietsje sneller. Met name op het rechte stuk loopt die Red Bull bijzonder hard. Maar, qua pure snelheid is Ferrari dus nog altijd ietsje sneller.

De onderlinge stand na GP Saudi-Arabië 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 2

Driver of the Day

Charles Leclerc is de grote favoriet bij het stemmende publiek. Ook deze race pakt hij de Driver of the Day-trofee. De manier hoe hij zijn ‘verlies’ opnam, was van grote klasse. Natuurlijk weet hij dat ‘ie wat punten voorsprong heeft, maar ook deze race had ‘ie graag willen winnen. Het is in elk geval duidelijk dat Charles nog gaat zorgen voor een gaaf seizoen!

De onderlinge stand na FP Saudi-Arabië 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 2

Had de redactie de GP van Saudi-Arabië 2022 goed voorspeld?

Nou, ze zaten er heel erg dichtbij! Met name onze F1-espert @jaapiyo had al snel door dat Verstappen P1 ging pakken en Leclerc er vlak achter zou zitten. Tot ronde 45 zat Michael op een 100% score, maar toen ging Verstappen ineens ‘inhalen’ waardoor zijn perfecte score in het water valt. Wouter had ook alle poppetjes goed op het podium, behalve de volgorde.

De stand na de GP Saudi-Arabië 2022 in het redactieklassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap 12 Michael 9 Wouter 4

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

10 april | GP van Australië

24 april | GP van Emilia Romagna

8 mei | GP van Miami

22 mei | GP van Spanje

29 mei | GP van Monaco

12 juni | GP Azerbeidzjan

3 juli | GP van Groot-Brittannië

10 juli | GP van Oostenrijk

24 juli | GP van Frankrijk

31 juli | Gp van Hongarije

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

25 september | GP van Rusland

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazlië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP Australië 2022 worden verreden op 8 april 2022 om 05:00.