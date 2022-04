Zoveel werd er getankt NA de verlaging

Het tankgedrag van ons Nederlanders is in beeld gebracht. Zoveel werd er getankt na de prijsverlaging.

De benzineprijzen houden in ons een in houdgreep. In Nederland zijn de accijnzen bovengemiddeld hoog. Nu de olie duurder wordt vanwege de Rusland-perikelen, compenseert de staat ons. Op zich is het een keurige geste. De accijnzen zijn altijd erg hoog, maar nu de olieprijzen de pan uitstijgen, doet de overheid het iets rustiger aan met het innen van accijnzen. Let wel: de accijnzen zijn ietsje lager, dus de BTW ook. Die heft de fiscus over de accijnzen heen. Leuker kunnen ze het niet maken.

Hoe pakte dat uit op 1 april? We konden al melden dat met name de onbemande pompstations zonder brandstof kwamen te zitten. Maar hoeveel tankte men nu daadwerkelijk? Die cijfers heeft de ING inzichtelijk gemaak met de NOS.

Stijging van 48%

Op 1 april tankte men namelijk 48% méér. Althans, er werden 48% meer pintransacties gedaan bij benzinestations. We zijn benieuwd of er ook dubbele transacties tussen zitten. Bij veel onbemande tankstations kon je weliswaar pinnen voor brandstof, maar niet tanken. Grote kans dat dit wel als transactie gerekend wordt, terwijl men alsnog daarna daadwerkelijk elders moest tanken.

Hoe zit het met de dag ervoor? Dat is natuurlijk ook een goede indicatie. Toen werd er zo’n 22 minder gepind dan normaal bij een pompstation. Er werd overigens niet zozeer gekeken naar de afgelopen weken. Die zijn natuurlijk niet helemaal representatief. De ING pakte dezelfde periode per jaar: 2017 tot en met 2020. Ook de coronajaren zijn niet meegerekend, vanwege eventuele uitschieters door de lockdowns, avondklok en meer thuiswerken.

Zoveel werd getankt op de zaterdag

Zaterdag was trouwens ook een populaire dag om te tanken. In vergelijking met andere jaren, tankte de automobilist afgelopen 2 april 20% meer dan gemiddeld. De daling qua brandstofprijzen is nu behoorlijk afgevlakt, als we kijken naar de cijfers van United Consumers.

Vandaag zakten de prijzen met enkele tienden van een cent. Een liter Euro 95 (E10) kost 2,242, diesel is 2,152 per liter en een litertje Super Plus (98, E5) doet 2,32 euro per liter. LPG-rijders lachen zich rot, die betalen slechts 1,355 euro peter liter.

Meer lezen? Hier, 12 zeer onderschatte auto’s!