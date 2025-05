Nieuwe slimme flitser hangt er wel, maar deelt nog geen boetes uit

Na zeven jaar testen, werkt het systeem nog niet…

Hoe vervelend het ook is, een flitsboete is in negen van de tien gevallen toch echt terecht. Zeker wanneer je gevaarlijk rijgedrag vertoont. Denk maar eens aan het oversteken van een spooroverweg terwijl de bellen rinkelen, rode lampen knipperen en de slagbomen omlaag komen.

Blijkbaar doen veel Nederlanders dit toch. Bij een proef bij twee spooroverwegen die liep van april 2018 tot en met december 2020 werden 2.650 overtredingen gespot voor het negeren van het rode licht. Genoeg info om flitsers op te hangen bij spoorwegen, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Nieuwe proef

Eind 2023 is ProRail begonnen met het ophangen van slimme camera’s. Tegen 2025 zouden 40 spoorwegovergangen een flitser hebben. Waarom niet meteen alle overwegen voorzien van een flitser? Daar hebben we geen centjes voor. Er is daarom gekozen om de 40 gevaarlijkste overwegen te controleren met de speciale flitser.

Inmiddels is het al even 2025: hoe staat het ervoor, ProRail? Nou, nog niet zoals gehoopt. 31 overwegen hebben een flitser. Van die locaties werken nog niet alle camera’s optimaal. De lenzen moeten worden vervangen of de instellingen kloppen niet. Daarom wordt de testfase verlengd.

Marcel Donker, adviseur Incidentenbestrijding bij ProRail legt uit: ”Pas als we voldoende goede beelden binnenkrijgen, kunnen we overgaan tot handhaven. De foto’s die het flitscamerasysteem maakt van overtredingen moeten voldoen aan de eisen die het Openbaar Ministerie hieraan stelt.” Vervolgens moet ProRail ook overeenkomen met de gemeente voordat er boetes worden uitgeschreven.

De overwegen met een defecte camera

Van een aantal overwegen weten we dat ProRail de handhavingsdatum niet gaat halen, of weten we dat daar nog niet gehandhaafd wordt, terwijl dat eerder wel gecommuniceerd is door ProRail. Deze locaties krijgen een tijdelijk bord. Zo moet je als je er voorbijkomt weten dat de camera’s nog niet flitsen en je dus geen boete kunt krijgen.

De locaties zijn

Borne: Azelosestraat, Bornebroeksestraat & Deldensestraat.

Twello: Molenstraat, Stationsstraat, & Domineestraat.

Susteren: Stationsstraat

Boxtel: Tongersestraat

Woudenberg: Laagerfseweg

Boete voor illegaal oversteken spooroverweg

Je gaat niet lachen met het bonnetje dat je krijgt voor het negeren van de rode lichten, de bellen en de dalende slagbomen. Overtreed je de regel met een auto, motor of vrachtwagen, dan kun je een boete van € 310,- krijgen. Schiet je er nog even snel met een (brom/- of snor) fiets tussendoor? Dan riskeer je een straf van € 210,-.

Foto: ProRail