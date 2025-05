Oeps: Belastingdienst maakt foutje met miljoenen euro’s aan wegenbelasting

Geen wonder dat je zelf de aangifte moet doen. Bij de Belastingdienst maken ze weleens een rekenfoutje…

Wie vroeger economie in zijn lessenpakket had, kent de euforische sensatie van een balans die na het invullen van de gegevens precies klopt. De financiële medewerkers van de Nederlandse provincies hadden afgelopen jaar nog een reden op een prettig gevoel. De inkomsten uit mrb (motorrijtuigenbelasting, of in de volksmond wegenbelasting) waren een stuk groter dan gedacht. Dat kwam niet doordat de helft van Nederland een SUV wil.

Dankzij een foutje bij de berekening heeft de Belastingdienst miljoenen euro’s te veel aan wegenbelasting uitgekeerd aan de provincies. ”Bij de Belastingdienst was een te gunstig beeld ontstaan over de motorrijtuigenbelasting”, vertelt Mariëtte van Leeuwen aan Omroep West. Zij is namens de BBB gedeputeerde Financiën van de provincie Zuid-Holland. Deze bewuste provincie zou 12,1 miljoen euro extra hebben gekregen aan mrb-inkomsten.

Provincie had niets door

Het is al best bijzonder dat de Belastingdienst een foutje maakt bij het rekenen met de wegenbelasting, maar het blijft natuurlijk mensenwerk (totdat ChatGPT alles heeft overgenomen…). Opmerkelijker is misschien nog wel dat de provincie Zuid-Holland niet doorhad dat ze teveel geld hadden gekregen. Het bestuur ging ervanuit dat de toename aan auto’s van zo’n 30.000 stuks en de steeds zwaardere auto’s zouden zorgen voor het extra zakcentje.

Wat nu?

De Belastingdienst gaat per provincie kijken hoeveel wegenbelasting er teveel is uitgedeeld door het foutje. Zodra dat in kaart is, wordt bepaald of de mrb-bonus terug naar de fiscus moet of dat de provincie het geld kan verrekenen met de inkomsten uit wegenbelasting van dit jaar.

Hoe zit het ook al weer?

De rijksoverheid int in eerste instantie jaarlijks de mrb. Het grootste gedeelte blijft bij het Rijk, maar via provinciale opcenten komt er ook wat bij de provincies terecht. De rijksoverheid geeft aan hoe duur de mrb maximaal mag zijn. De provincie bepaalt vervolgens in hoeverre ze daar in mee willen gaan. De provincie Zuid-Holland is bijvoorbeeld de duurste qua wegenbelasting en Overijssel de goedkoopste.

Dit is trouwens de enige manier voor de provincie om belasting af te troggelen bij inwoners. Zoals je weet, hangt de belasting ook af van de uitstoot en het gewicht van je auto. Tenminste, voor hoelang dat nog duurt…