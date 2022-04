Volkswagen met verbrandingsmotor wordt exclusief

Dat Volkswagen vol voor elektrisch gaat is bekend, maar dat ze in no-time afscheid nemen van meer dan de helft van de modellen met verbrandingsmotor niet.

CFO van de Volkswagen Group Arno Antlitz zegt dat in een interview met de Financial Times. Zo tegen 2030 zullen de merken die onder de Volkswagen Group vallen (onder andere Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Porsche) 60 procent minder modellen hebben met een verbrandingsmotor. Het aanbod van benzine- en dieselauto’s, nu goed voor zo’n 100 modellen verspreid over alle merken zal in de komende jaren flink afnemen.

Arno Antlitz, CFO Volkswagen Group

Dat deze beweging wel eens flink wat centjes kan gaan kosten is prima aldus Antlitz, want het belangrijkste doel is niet meer groei. Volkswagen gaat zich namelijk meer richten op kwaliteit en op marges dan op volume en marktaandeel. Kortom Antlitz wil minder auto’s verkopen, maar meer gaan verdienen. Het plan? Richten op de verkoop van duurdere winstgevende premium modellen. Zeg maar minder Polo en meer Arteon. Maar dan zonder benzine of diesel, want bah.

Aardige breuk met het verleden, want voormalig CEO Martin Winterkorn (bekend en gevallen over dieselgate) zette nog vol in op de bestverkopende autofabrikant ter wereld worden. Dat mocht ook centjes kosten, want die was juist van het winst verhogen door meer auto’s te verkopen, al dan niet met flinke kortingen.