Opel EV’s krijgen OPC-sausje, maar dan net niet: dit is de eerste

De vernieuwde sportieve badge moet drie letters bij je oproepen…

Het Opel Performance Center heeft verschillende blauwe pareltjes opgeleverd. Denk maar eens terug aan de Astra (G) 2.0 Turbo OPC of de Zafira OPC. Maar helaas: de sportieve badge veranderde in een weinigzeggende trimline en verdween zelfs in 2022. GSE maakte een comeback en werd de nieuwe sportieve badge van Opel.

Dat begon vrij veelbelovend met een conceptversie van een nieuwe Manta, maar meer dan een rijdend prototype werd het (vooralsnog?) niet. Later volgden twee PHEV’s: Astra en Grandland GSe. We kunnen niet zeggen dat die modellen in de buurt kwamen bij de geweldige OPC’s van weleer. Een OPC-net-niet dus.

Nieuwe poging met EV’s

Maar GSE is terug in een nieuw jasje (en dus met drie hoofdletters in plaats van twee). Opel maakt vandaag bekend dat de GSE-badge vanaf nu enkel gebruikt wordt bij elektrische modellen. Daar hoort een nieuw logo, een reclamespotje en een ongemakkelijke slagzin bij waarvan je kinderen zullen zeggen dat het cringe is. Het motto luidt: ‘OMG! GSE’!

De drie letters van de sportafdeling krijgen ook nieuwe betekenissen. De G staat voor zaken als ”Grand, ‘German engineering meets goosebumps’ (‘Duitse technologie zorgt voor kippenvel’), geweldige grip en G-krachten”. De S staat voor ”sport, snelheid, spanning en stabiel S-bochten nemen”. Tot slot representeert de E ”elektrisch, emotie, energie en euforie”. Heb je dit kunnen lezen zonder te lachen? Gefeliciteerd. Ik bedoel: kom op, ”stabiel S-bochten nemen”?

Niet alleen show, ook go

Volgens Opel-baas Florian Huettl zijn de GSE-modellen ”bijzonder dynamisch, spannend en aantrekkelijk”. Dat moet niet alleen gelden voor het uiterlijk, maar ook voor het rijgevoel. De GSE-modellen krijgen een leuker onderstel voor meer rijplezier. Dat klinkt alsof Opel de basis van de Junior Veloce mag jatten.

Eerste elektrische GSE-productieauto

In de teaservideo zien we flarden van een auto die waarschijnlijk de eerste nieuwe GSE zal zijn. We herkennen er een Mokka in. Dikke kans dat ie inderdaad de basis deelt met zijn sportievere Stellantis-broers, de eerdergenoemde Junior Veloce van Alfa Romeo, de 600e van Abarth en de Ypsilon HF van Lancia. Dat wil zeggen: maximaal 280 pk, 345 Nm en ruim 300 kilometer aan actieradius.

Wanneer we de Opel Mokka GSE te zien krijgen, is nog de vraag. Dikke kans dat Opel hem meeneemt naar de IAA München van september dit jaar. Zouden ze ook nog een GSE bouwen van de vernieuwde Rocks-e?