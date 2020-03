Snelheidsverlaging óók voor ambulances

Jazeker, hadden ze hier wel bij nagedacht? Langzaam creperen in een ambulance is immers goed voor het milieu.

Vanaf 16 maart leven we in een traag land. De maximumsnelheid wordt dan verlaagd naar 100 km/u. De hoofdschuldige aanwijzen is niet volwassen, niet correct en niet relevant. Maar het is natuurlijk de toenmalige minister Henk Bleeker, die de CO2-problematiek keurig voor zich uit wist te schuiven.

Tussen 06:00 en 19:00

De politiek stond nu voor een lastige keuze: snelheid verlagen of bouwprojecten stoppen. Zelfs de VVD is overstag gegaan waardoor je dus niet meer harder mag dan 100 km/u. Wordt de soep zo heet gegeten als deze wordt opgediend? Niet echt. De snelheid is alleen maar geldig van 06:00 tot 19:00. In de randstad had je sowieso al mazzel als je overdag 100 km/u of meer weet te halen. Je bent dan al lang blij dat je geen onderdeel bent van het langzaam rijdend tot stilstaand verkeer.

Ambulance

Waar we nog niet aan gedacht hebben zijn de ambulancediensten. Een aanname zou kunnen zijn dat de oude regels voor de ziekenhuisbroeders van toepassing zijn. Als ambulances hard rijden, is dat niet omdat Medisch Centrum West op TV is, maar er daadwerkelijk een noodgeval is. De nieuwe maximumsnelheid heeft echter wel degelijk invloed op de ambulanciers.

Maximaal 40 km/u sneller

Het is voor hen namelijk toegestaan om 40 km/u sneller te rijden dan het overige verkeer. Zo laat Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid weten via een bekend Social Media kanaal. Dit houdt in dat ook voor de Ambulance de hoogst mogelijke snelheid van 170 km/u daalt naar 140 km/u. Met het oog op veiligheid ook enigszins logisch, daar de snelheidsverschillen met de overige verkeersdeelnemers niet groot dient te zijn.

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wel weten dat ze niet zeker ervan zijn of het direct verschil maakt. Het is natuurlijk een drukke omgeving. Dus voluit gingen ze toch al niet vaak. Maar het is wel een punt van aandacht voor de Ambulancediensten in het noorden van het land. Daar zijn er minder ziekenhuizen en dus grotere afstanden die de Ambulances moeten overbruggen.