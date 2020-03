Vernieuwde Volvo V60 begrensd op 180, diesels exit

Het is over met de automobiele vrijheid met de vernieuwde Volvo V60.

De vernieuwde Volvo V60 is slecht nieuws voor automobiele liberalen die die veel kilometers maken. Bij Volvo kan deze (wel heel erg) specifieke doelgroep niet meer terecht.

Duurzaam en veilig

Volvo is behoorlijke stappen aan het zetten als het gaat om duurzaamheid en veiligheid. Dat zijn twee enorm belangrijke aspecten aan mobiliteit. Zeker voor volwassen mensen die denken als een volwassene. Daarbij is het ook bijzonder gedurfd dat Volvo twee heilige huisjes omver gooit in één keer. De Volvo V60 is net voorzien van een paar milde updates. Het gaat te ver om het een facelift te noemen, want qua uiterlijke kenmerken verandert er niets bij de bestverkochte auto in zijn klasse. Volvo kennende zullen er nog wel een paar ‘echte’ facelifts aan komen. Nee, het is een update met een paar behoorlijke veranderingen op papier. Ten eerste de motoren van de vernieuwde Volvo V60.

Elektrificatie

Deze zijn vanaf modeljaar 2021 allemaal geëlektrificeerd. De vernieuwde Volvo V60 B3 (163 pk), B4 (197 pk) en B5 (250 pk) hebben allemaal een benzinemotor met 48V-ondersteuning. Daarboven staan nog twee plug-in hybrides: de T6 (320 pk) en T8 (390 pk). Die laatste is er ook als extra snelle ‘Polestar Engineered’ en dan krijg je 405 pk. Alle V60’s zijn standaard voorzien van een automaat, een handbak is niet meer mogelijk. De V60 B3, B4 en B5 hebben voorwielaandrijving, de PHEV’s hebben vierwielaandrijving. Er is wel een B5 met vierwielaandrijving, namelijk de V60 Cross Country. Dit is tevens de enige mogelijke uitvoering als je voor de Cross Country gaat.

Maximaal 180 km/u

Volvo had al aangekondigd te zullen stoppen met dieselmotoren. Met de vernieuwde Volvo V60 voegen de Zweden de daad bij het woord. Het merk heeft geen dieselmotoren meer in de aanbieding voor de compacte Estate. Daarnaast heeft Volvo nog meer aangekondigd de laatste tijd, zoals de verlaging van de topsnelheid naar 180 km/u. Dat is bij deze Volvo het geval. Sterker nog, Volvo bevestigt dat alle nieuwe Volvo’s vanaf nu voorzien zijn van een begrenzer bij 180 km/u. Ja, ook bij de 405 pk sterke V60 T8 Polestar. Nu rijd je bijna nooit 180 km/u en is er qua veiligheid wel wat voor te zeggen. Alleen is het anno 2020 dus niet meer dat de bestuurder de verantwoording neemt, maar de fabrikant.

Goedkope hybrides

Verdere veranderingen zijn met name op uitrusting- en prijsniveau. Er is tevens een nieuwe uitvoering: de ‘Business Pro’. Deze zit tussen de Momentum en Inscription in. Ook zijn de plug-in hybrides zijn iets goedkoper geworden. Voor 51.995 euro heb je 340 pk en de 390 pk uitvoering is er vanaf 54.995. Op zich is 390 pk voor 55 mille een hele goede aanbieding, maar helaas kun je er dus niet zo heel erg veel mee.