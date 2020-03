Nieuwe elektrische Fiat 500 lekt op het internet

Vlak voor de officiële onthulling kun jij de elektrische Fiat 500 al zien. Hier, op Autoblog.

Bij het horen van de naam 500E wordt de gemiddeld petrolhead heel erg blij. De 500E is een briljante auto: ingetogen looks, veel luxe, gebouwd door Porsche en schofterig snel. De ideale auto. Maar de 500e (inderdaad, kleiner e) waar we het vandaag over gaan hebben is niet een dikke Mercedes-Benz, maar een elektrische Fiat 500. Er was al eens een Fiat 500e, maar die was voorbehouden aan de Verenigde Staten. Nu komt de 500e wel naar Europa.

Hybrid

Onlangs is de Fiat Hybrid voorgesteld. Dit is een Fiat 500 met TwinAir verbrandingsmotor, met de ondersteuning van een 48V-motor. Een primeur, want het is de eerste auto die wij kennen met 48V ondersteuning én een handbak. De techniek is overigens ook leverbaar in de technisch identieke Fiat Panda. Leuk, zo’n 48V steunmotor, maar dat maakt het (bij lange) na nog niet een volledig elektrische Fiat 500.

Elektrische Fiat 500

Voor de nieuwe elektrische Fiat 500 hebben de Italianen hun model ook opgefrist. Of het nu om een facelift gaat of een compleet nieuw model is niet direct duidelijk. We zien een duidelijk afwijkend front, een andere achterzijde en een compleet nieuw interieur. Maar het zijaanzicht lijkt wel heel erg veel op de oude. De A- en C-stijlen lijken exact gelijk te zijn.

Tussenmodel

Er is dus waarschijnlijk sprake van een ‘tussenmodel’. Denk aan de Porsche 991 – 992 of Volkswagen Golf V en Golf VI. Dat hoeft niet automatisch een nadeel te zijn. Het uiterlijk van de Fiat 500 wordt over het algemeen zeer gewaardeerd, dus logisch dat ze er aan vasthouden. Overigens is dit het uiterlijk vooralsnog specifiek voor deze elektrische Fiat 500. Er zijn geen geruchten die bevestigen dat de gewone 500 eenzelfde behandeling ondergaat. Aangeizen de 500 al sinds 2007 meegaat, is een ingrijpende facelift zeker gewenst.

Enorme upgrade

Het interieur heeft zoals gezegd wel een enorme upgrade gekregen. Dat ziet er nu veel volwassener en moderner uit. Het kenmerkende dashboard behoudt zijn retro vibe, maar het geheel ziet er strakker en opgeruimder uit. Dat laatste is op zich ook wel logisch, want de elektrische Fiat 500 heeft geen versnellingspookknop die het uit dashboard priemt. Tevens zien we een groot infotainment scherm.

Fiat 500e Giardinetta

De Fiat 500e komt in een behoorlijk druk marktsegment binnen. Natuurlijk zijn er de Peugeot e-208, Opel Corsa-e en Renault Zoë. Maar als het gaat om een leuke en guitige kleine elektrische retro-auto, heb je ook keuze uit de Mini Cooper SE en Honda e. De Fiat 500e staat gepland voor de tweede helft van 2020. Naast een driedeurs hatchback schijnt er ook een 500 Giardinetta te komen met vijf deuren. De auto zal van de band rollen in de Mirafiori fabriek.

Met dank aan Edward voor de tip!