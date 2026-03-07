Snelle SUV voor 30k met tuningsopties: AB Advies

Je bent op zoek naar een snelle SUV voor dagelijks gebruik. Wat moet je dan hebben?

In sommige huishoudens ontstaat op een gegeven moment de behoefte aan een extra auto, los van wat er al voor de deur staat. Niet per se uit noodzaak, maar omdat rijden meer mag zijn dan alleen praktisch vervoer. Bijvoorbeeld een hobby!

Aanvrager Benno is op zoek naar zo’n auto. Hij heeft al ideeën over wat hij wil en vooral ook wat hij niet wil. De Franse auto’s zullen we in dit advies dus lekker achterwege laten. Wat Benno wel ziet zitten is een auto met hoge zit om het overzicht een beetje te bewaren. Naast de hoge zit moet het niet inleveren op sportiviteit en wel een beetje vermogen en karakter hebben.

Benno ziet zichzelf wel zitten in een Alfa Romeo Stelvio. Ongetwijfeld een prachtige auto, maar er zijn natuurlijk meerdere opties mogelijk. We gaan even kijken naar het eisenpakket van Benno.

De wensen en eisen van Benno voor een SUV tot € 30.000:

Koop / lease: Koop Budget: € 30.000 Jaarkilometrage: 40.000 km per jaar Reden aanschaf andere auto: Auto moet ook hobby worden, moet je kunnen opleuken met accessoires Gezinssamenstelling: Paar Voorkeursmerken / modellen: Alfa Romeo Stelvio Extra info (let op: hoe meer info je geeft, hoe beter we kunnen adviseren): Het moet een auto zijn met hoge zit positie. Hij moet met 6sec op 100km zitten. Er mogen geen lane assist/controle en snelheid controle op zitten. Hij moet niet ontzettend snel afschrijven.

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,285 per liter benzine

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (Allrisk, inwoner Utrecht 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Optie 1: Alfa Romeo Stelvio, 2.0 T AWD Super Q4

€ 26.945,-

2018

84.697 km

Laten we het lijstje beginnen met Benno’s droomauto. De Alfa Romeo Stelvio. Het uiterlijk van de Stelvio is zeer aangenaam om naar te kijken. Het is allemaal wat ronder dan de meeste sportieve SUV’s maar het levert qua looks niet in op sportiviteit. De binnenkant van de Stelvio is ook niet verkeerd. De kwaliteit is wat minder Duitse degelijkheid en wat meer plastic fantastic, maar het oogt sportief en ziet er strak uit. Het infotainment is wel wat langzamer dan bij de concurrenten.

Maar hoe rijdt dat dan? De Stelvio staat bekend om zijn stuurwerk. Naast het vermogen van 280 pk, waarmee je in 5,7 seconden op de honderd zit, beschikt de auto ook over een slimme aanpak wat betreft de vierwielaandrijving. De vierwielaandrijving van de Stelvio is meer gericht op de achterwielen, dan op de voorwielen. Bij veel Volkswagens en Audi’s is dit andersom. Daarnaast heeft de Stelvio ook een 50/50 gewichtsverdeling, en dubbele draagarmen aan de voorkant. Dit allemaal resulteert in minder onderstuur en beter stuurgedrag. Mocht het vermogen van de Stelvio je toch tegenvallen, dan is er vanzelfsprekend chiptuning beschikbaar waarmee je makkelijk boven de 300 pk uitkomt.

De Stelvio is wat onderhoud betreft niet heel gek. De motor is betrouwbaar en de ZF versnellingsbak behoort tot een van de beste. De elektronica kan soms wel een beetje moeilijk doen. Regulier onderhoud blijft belangrijk. Wat betreft afschrijving is het niet best gesteld met de Alfa. Van nieuw naar 5 jaar oud daalt hij hard in waarde. Maar daarna valt de Stelvio een beetje in het gemiddelde premium afschrijvingsegment. Waarschijnlijk gaan Benno’s 40.000 kilometer per jaar hier extra pijnlijk zijn, want Alfa’s met hoge kilometerstanden doen het qua restwaardes nooit geweldig.

Kosten Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo

Verbruik: 1 op 9,45

Brandstofkosten: € 806 p.m

Gewicht: 1.635 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 95 p.m

Verzekering: €110 – €200 p.m

Kosten per maand: € 1.120 p.m

Optie 2: Cupra Ateca

€ 29.995

2018

87.522 km

De Cupra Ateca. In principe gewoon een opgehoogde Golf R met een wat praktischere, maar niet saaiere jas aan. De buitenkant van de Ateca ziet er stoer uit en beschikt vaak over toffe bronze accenten die typisch zijn voor Cupra. Het interieur oogt vrij modern en beschikt over genoeg opties om blij van te worden. Daarnaast zit je met de Cupra Ateca nog precies goed met betrekking tot irritante snelheidswaarschuwingen en lane-assist. Geen probleem dus.

Wat de auto zelf betreft, past deze goed in Benno zijn straatje. Met 300 pk doet de Ateca 0-100 in 5,2 seconden. Nog een stuk sneller dus dan de wens van 6 seconden. Als je het allemaal niet snel genoeg vindt, kan je hier makkelijk nog wat chiptuning tegenaan gooien. Een stage 1 chip laat het vermogen al stijgen naar 365 pk. Het vermogen krijg je prima op de weg, want de Ateca is vierwielaangedreven. Wat stuurgedrag betreft, beschikt hij over een adaptief onderstel. Comfortabel voor de lange stukken en stevig als je lekker wilt sturen.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en manenschijn. De Ateca beschikt over een zeventraps DSG, en de DSG-bakken moet je zeker onderhouden. Er wordt aangeraden dit om de 60.000 kilometer te doen. Met Benno’s 40.000 kilometer per jaar moet hij dus elke anderhalf jaar bij de garage langs.

De Cupra Ateca zelf schrijft van zichzelf niet enorm hard af. Maar de 40.000 kilometer per jaar die Benno ermee zou gaan rijden, is dat een iets ander verhaal. Binnen vijf jaar zet hij dan ruim twee ton op de teller, wat de restwaarde niet zal helpen Gelukkig zijn er genoeg Ateca’s met een relatief lage kilometerstand voor 30.000 euro te vinden, waardoor de echt zware afschrijving op de iets langere baan geschoven kan worden.

Kosten Cupra Ateca

Verbruik: 1 op 10,9

Brandstof: €712 p.m.

Gewicht: 1.515 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85,67 p.m.

Verzekering: €100 – €150+ p.m.

Totale kosten per maand: € 947,67 p.m.

Optie 3: BMW X3 XDrive30e

€ 29.995,-

2021

143.007 km

De volwassen keuze. De auto waar je later geen spijt van krijgt, maar die je misschien ook niet elke ochtend kippenvel geeft. Van buiten is de X3 natuurlijk wel een prachtige auto, helemaal met M-pakket. Daarbij hebben we het hier ook gelijk over de grootste auto uit het rijtje, wat wel weer fijn is als je wat meer ruimte wil in het interieur. Omdat dit model wat nieuwer is dan de concurrenten zit je wel in een wat moderner interieur. Lane-assist heb je niet in deze auto maar de kans is wel aanwezig dat je Lane departure warning of iets in die richting kan vinden. Snelheidswaarschuwingen hoef je niet bang voor te zijn. Wel moet je rekening houden met dat deze X3 meer gericht is op comfort dan op sportiviteit, zoals de concurrenten.

Als we naar het rijden kijken, zitten we wat de sprint naar de honderd betreft net boven de echt sportieve cijfers. Met zijn 292 pk doet deze X3 dat in 6,1 seconden. Dankzij het hybride systeem krijg je bij het wegrijden echter een lekker duwtje onderin, waardoor hij in de praktijk vlotter aanvoelt dan de cijfers misschien doen vermoeden. Het sturen doet de BMW verder zoals je van het merk mag verwachten: een strak onderstel, vierwielaandrijving voor de nodige grip en de bekende soepel schakelende ZF-automaat. De gewichtsverdeling zit daarbij ook nog eens dicht tegen de 50/50-balans aan. Wat tuning betreft is er vanuit M Performance genoeg verkrijgbaar voor de X3 en als je hem toch te langzaam vindt, kan je natuurlijk altijd nog naar chiptuning kijken.

Technisch zit het goed in elkaar, maar het blijft een plug-in hybride. Meer techniek, meer complexiteit. Accu’s slijten niet ineens, maar bij 40.000 km per jaar maak je wel serieus gebruik van dat systeem. Dat is geen ramp, maar misschien wel iets om rekening mee te houden buiten garantie. De X3 is verder vrij zuinig maar wel als je hem aan de lader hangt. Doe je dat niet dan rij je eigenlijk gewoon in een zware SUV. Ook is zijn elektrische rijbereik niet heel ver. Houdt rekening met zo’n 20 tot 35 kilometer. Verder heb je gewoon de B48-motor van BMW en die staat niet bekend om problemen.

De X3 30e heeft al een wat hogere kilometerstand, dus wederom met 40.000 kilometer per jaar ga je al gauw naar een kilometerstand die steeds minder interessant is voor de doorverkoop. Daarnaast heeft deze X3 alweer verouderde batterij-techniek en weet je niet hoe die accu’s eraan toe zijn als er een paar ton op de teller staat.

Kosten BMW X3 Drive30e

Verbruik: 1 op 17,8

Brandstofkosten: € 428 p.m

Gewicht: 1.965 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 131,33 p.m

Verzekering: € 130 – €240 p.m

Kosten per maand: € 799,33 p.m

Optie 4: Audi RSQ3

€ 29.999

2015

59.611 km

De Audi RSQ3, het hogere broertje van de RS3. Wat looks betreft weet je dat je met Audi wel aan de wat meer premium kant zit dan bijvoorbeeld de Cupra Ateca. Het interieur zou misschien wat ouder kunnen ogen, wat niet gek is met een auto van dik 10 jaar oud. Wel is de afwerking vanzelfsprekend Audi en ook wat opties betreft zit je hier hartstikke prima en heb je geen last van de snelheidswaarschuwingen en lane-assist. Het infotainment systeem is wel ietwat verouderd en beschikt dus niet standaard over Carplay of Android-auto.

Dan komen we bij het beste deel van de RSQ3: de motor: de bekende 2,5 liter vijfcilinder. Naast het geweldige geluid, produceert hij 310 pk waarmee een sprint van 0 naar 100 km/u in 5,5 seconden mogelijk is. Daartegenover staat dat hij wel iets dorstiger is. Voor deze motor geldt hetzelfde als bij de Cupra. Hij is makkelijk te voorzien van een stage 1 chiptuning waardoor het vermogen stijgt naar 380 pk. Wat de aandrijving betreft zit je in hetzelfde hoekje als de Cupra Ateca, vierwielaandrijving met Haldex-koppeling.

Ook bij deze auto geldt: onderhoud is key. De RSQ3 beschikt ook over een DSG-versnellingsbak, wat maakt dat ook hier geldt: om de 60.000 kilometer onderhoud laten doen. Als we naar de afschrijving kijken, zakt de RSQ3 wel sneller. De echte Audi liefhebbers willen die 2,5 liter vijfcilinder liever in het lagere broertje. Daarnaast is de RSQ3 meer verkocht en dus minder exclusief. Ook is het onderhoud bij de Audi duurder.

Kosten Audi RSQ3

Verbruik: 1 op 9,13

Brandstofkosten: € 834 p.m

Gewicht: 1.630 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 95 p.m

Verzekering: € 100 – €180 p.m

Kosten per maand: € 1.109 p.m

Bedankt voor je aanvraag, Benno!

