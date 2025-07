De SUV-hype kan transformeren in een MPV-gekte, denkt Renault.

Stiekem hoopte ondergetekende dat Renault het aan zou durven om de Espace geen SUV, maar gewoon een MPV te houden. Helaas: de SUV-verleiding was niet te weerstaan en ook de Espace werd een sports utility vehicle. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Tenminste, als het aan Renault-ontwerper Gilles Vidal ligt.

Volgens Vidal kan de MPV een comeback maken dankzij elektrificatie. Eerst legt hij uit waar de transformatie van MPV naar SUV vandaan komt: ”SUV’s hebben de slag gewonnen van de MPV’s, omdat MPV’s auto’s zijn die je nodig hebt, maar niet naar verlangt. SUV’s met dezelfde motor, hetzelfde gewicht, alles hetzelfde, maar hebben vormen waar je wél naar verlangt.”

SUV-haat groeit

We zien het nog niet terug in de verkoopcijfers, maar het sentiment rond de grote auto wordt steeds grimmiger. Denk maar aan termen als autobesitas. Dat zal met de MPV niet snel gebeuren, denkt Vidal. ”Nu worden SUV’s bekritiseerd, zeker in Europa. Je gaat nooit MPV’s bekritiseren, omdat het erg respectabele familieauto’s zijn, ook al stoten ze net zoveel uit, zijn ze net zo zwaar en is alles hetzelfde, dus dat is een rare kronkeling van de maatschappij.”

Daarnaast zullen SUV’s steeds aerodynamischer en efficiënter moeten worden om te voldoen aan de EV-standaarden van de toekomst. De rijbereiken moeten omhoog blijven gaan en het stroomverbruik naar beneden. Hier kan de MPV handig op inspelen. Op deze manier zou een SUV op een vloeiende manier kunnen overgaan in de MPV.

Twee mogelijkheden

De Renault-tekenaar denkt dat automerken straks twee opties hebben voor de grote modellen. ”Ik zie twee trends: super-efficiënte SUV-transformatie en misschien een grote comeback van de sexy, aantrekkelijke MPV’s”, zegt Vidal.

Mocht de Espace weer een echte familie-MPV worden, dan hoef je niet te hopen op een retro-ontwerp. Renault beperkt het inmiddels bekende recept alleen tot de 4, 5 en Twingo. Het design van de rest moet toekomstbestendig en innovatief zijn, maar niet science-fiction of futuristisch. Succes daarmee, Renault-ontwerpafdeling.

Via Autocar