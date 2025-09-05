Is Tesla stiekem bezig met een Cybertruck-SUV?

Voor wie de Tesla Cybertruck als pickup al verschrikkelijk vond: familie-uitbreiding staat letterlijk en figuurlijk op de plank.

Tesla weet altijd de meningen lekker uiteen te trekken. Ook vanwege, of soms ondanks, het gedrag van Elon Musk als Tesla-topman. Maar los van dat is een Tesla Model 3 of Y helemaal geen slecht product. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar voor de mensen aan wie het wel weggelegd is heb je er een goede elektrische auto aan.

Cybertruck

In de VS heeft men inmiddels alweer meer dan een jaar te maken met een auto die nog steeds omstreden is. Tesla heeft namelijk eindelijk hun pickup uitgebracht: de Cybertruck. Een auto die echt wel innovatie met zich mee brengt, maar voornamelijk een Muskisch speeltje blijkt te zijn. Mocht er ooit Europese typegoedkeuring komen, wat gezien onze eisen voor voetgangersveiligheid onwaarschijnlijk lijkt, is het een vrij onnozel voertuig om te hebben voor onze wegen. Maar de Amerikanen lusten er wel pap van.

In een video die Tesla deelt over iets rondom hun eigen geweldige manier van duurzaam auto’s bouwen als een ‘Master Plan’, valt iets op. We zien een kleimodel van een Cybercab, die kennen we inmiddels. Op de plank achter de Cybercab staan miniatuurmodellen van andere Tesla’s. Met in het midden een Cybertruck zonder zijn aflopende daklijn. Handiger voor als je er een SUV van wil maken. Betekent dit dat Tesla serieus overweegt om een Cybertruck-SUV te bouwen?

Cybertruck SUV

De gedachte is niet zo gek namelijk. Sterker nog: merken als GMC (Hummer EV SUV) en Rivian (R1S) doen hetzelfde. Ook al is een pickup populair in de VS, sommige mensen willen zo’n grote auto ook graag voor de hele familie. Dan is een dakkapel toevoegen aan de pickup een simpele manier om op hetzelfde platform twee modellen aan te bieden. En dat is dan weer niet exclusief voor de lichting EV’s, ook de Ford Excursion was bijvoorbeeld een SUV-versie van de Ford F-250.

Wat er gaat gebeuren met de Tesla Cybertruck SUV is niet bekend. Sterker nog: aangezien het een model op de plank van het Tesla-designcentrum is, kan het ook zijn dat hij er gewoon staat als afgeschoten idee. Het Amerikaanse automerk meldt er in ieder geval niks over.