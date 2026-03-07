Hooikoorts? Zo zorg je voor schone lucht in je auto

Zo maak je van je auto een anti-pollendomein.

Op 20 maart, precies om 15:46 uur begint in Nederland de astronomische lente. Dit is het moment waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Meteorlogisch is de tijd van de bloemetjes en de bijtjes als op 1 maart begonnen. Dit hebben mensen met hooikoorts al lang gemerkt, ook in de auto als ze niet goed voorbereid zijn.

De pollen vliegen in het rond en komen daarbij in de cabine terecht via de ventilatie. Niet gek ook, want er stroomt al rijdend meer dan 500.000 liter lucht per uur bij je auto naar binnen. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kun jij ervoor zorgen dat je interieur een pollenvrije omgeving is en blijft.

Het wondermiddel? Goede interieurfilters!

Volgens de TÜV-vereniging, zeg maar de Duitse RDW, is de filter hét maak-het-of-kraak-het onderdeel wat betreft pollenpreventie. Zowel de keuze voor de juiste filters als regelmatig onderhoud kunnen een garantie bieden tot goede luchtkwaliteit in de auto.

Wat is goed onderhoud dan? Je zult tenminste één keer per jaar de filters moeten vervangen. ”De optimale tijd hiervoor is de lente, wanneer het pollenseizoen begint”, schrijft TÜV. Een frisse filter vangt namelijk meer op dan een gebruikte. Je kunt ook even laten checken of de filters nog voldoende opvangen. Dit doet je monteur namelijk niet bij de APK. De inspecteur controleert op dit gebied alleen de werking van de ventilatiesystemen om beslagen ruiten te voorkomen.

Hoewel het vervangen van een filter over het algemeen door leken zelf te doen is, is het volgens TÜV cruciaal dat het correct wordt geïnstalleerd. “Wij raden aan om de vervanging door een professionele garage te laten uitvoeren en originele onderdelen van de voertuig- of filterfabrikant te gebruiken”, aldus TÜV-expert Schneider.

Welke filter moet ik hebben?

En wat zijn dan goede filters? Volgens de TÜV hoeft het helemaal niet zo moeilijk te zijn. ”De prestaties van verschillende filtertypen variëren aanzienlijk. Basisversies gebruiken vezels of niet-geweven materiaal om de lucht in het voertuig schoon te houden. Pollen, stof en grotere deeltjes worden zo tegengehouden”, lezen we.

HEPA-filters zodat er écht niets meer binnendringt

De gewone luchtfilters beschermen echter niet tegen uitlaatgassen, fijnstof, bacteriën of virussen. Wie daar tegen beschermd wil zijn, moet op zoek naar een High Efficiency Particulate Air-filter, kortweg HEPA-filter. Zo’n filter houdt alle eerdergenoemde narigheid buiten, maar dat kost wel wat. Een standaard interieurfilter heb je al voor een euro of 5 tot 8. De HEPA-filters zijn vaak van premium-merken en gaat voor 60 tot 80 euro.

Het nadeel van HEPA-filter (met een oplossing)

Naast het kostenplaatje doen HEPA-filters iets te goed hun werk. Ze houden bijvoorbeeld ook onaangename geuren en gassen vast. Dit los je op door de koelfunctie van de airconditioning vlak voor het einde van je rit uit te zetten, maar laat de ventilatie nog wel even te laten blazen. Daarmee blaas je de verdamper droog en voorkom je schimmelgroei.

Andere tips

Naast de filteradviezen de TÜV komen we online nog meer tips tegen om het aantal pollen in de autocabine zo laag mogelijk te houden. Je moet je ramen zoveel mogelijk dichthouden, je auto vaak schoonmaken, niet parkeren onder een boom of in een grasveld en de recirculatie en airco gebruiken. Dit wist je allemaal al, maar gelukkig zijn er ook wat adviezen die je misschien nog niet kenden.

Gebruik rubberen vloermatten. Pollen blijven makkelijk aan je schoenzolen plakken, maar de rubberen matten houden geen pollen vast. Deze matten dien je dan wel weer regelmatig schoon te maken.

Koop een auto met (kunst)lederen bekleding. Interieurdelen die bekleed zijn met stof zijn een verzamelplaats voor pollen. Ze gaan zich in de bekleding nestelen. In gladdere bekleding kunnen de pollen zich niet nestelen.

Gebruik een wasbare stuurhoes. Hoe erg we stuurhoezen ook verafschuwen, in deze tijd kan het nuttig zijn om er een te gebruiken. Pollen die aan je handen plakken, nestelen zich op het stuur. Een hoes kun je wekelijks heet wassen om pollen te verwijderen.

Controleer interieurrubbers op scheurtjes: Versleten rubbers laten microscopische pollen door, zelfs als je de ramen stijf dicht houdt.

Gebruik een antistatische spray op je dashboard. Dit voorkomt dat pollen door statische lading naar het oppervlak worden getrokken en daar blijven ‘plakken’ tot jij ze weer inademt.

