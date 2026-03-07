Dit zijn 8 sneue Chinese klonen uit recente jaren

We duiken in de wereld van de AliExpress-auto’s.

Zoals de Oud-Hollandse wijsheid luidt: Old habits die hard. De Chinese autofabrikanten zijn inmiddels serieuze spelers op de automarkt, maar het kopiëren zijn ze nog niet helemaal verleerd. Dat zagen we deze week weer, toen SAIC met een schaamteloze kopie van de Porsche Taycan op de proppen kwam.

Daarom gaan we in dit artikel kijken naar de meest sneue Chinese copycats die we de laatste jaren voorbij zagen komen. Om verwarring te voorkomen: op het linkse plaatje zie je de kloon, op het rechtse plaatje het origineel.

Xpeng GX (2026)

Xpeng heeft met de nieuwe P7 een van de fraaiste Chinese auto’s getekend, maar voor deze GX hadden ze minder inspiratie. Van de zijkant bekeken is dit bijna een exacte kopie van de nieuwste Range Rover. De voor- en achterkant zijn iets anders, maar het leidt geen enkele twijfel waar Xpeng heeft afgekeken.

Songsan SS Dolphin (2021)

De Chinezen hebben zelf geen heritage, dus dan pakken ze maar gewoon een klassieker van een ander merk. De Songsan SS Dolphin is niets meer en niets minder dan een replica van een Corvette C1. Als er een V8 in had gelegen was het misschien nog leuk geweest, maar nee, het is een plug-in hybride met een 1,5 liter vierpitter.

BAIC BJ40 (2014)

De Jeep Wrangler is een van de meest iconische autodesign, dus natúúrlijk zijn de Chinezen daarmee aan de haal gegaan. Het resultaat is de BAIC BJ40. Deze auto dateert al uit 2014, maar wordt nog steeds gebouwd. De scharnieren, de softtop, wielkasten: alle karakteristieke designelementen zijn overgenomen. De grille is anders, maar die is dan weer afgekeken van moderne Jeeps. De vierkante koplampen zijn het enige element dat ze zelf verzonnen hebben.

Geely Galaxy Cruiser (2025)

De Chinezen zijn dol op terreinwagens uit het Westen. Ook de nieuwe Defender is onder het kopieerapparaat gelegd. Nu lijken retro terreinwagens altijd wel een beetje op elkaar, maar deze Geely is overduidelijk een Defender-kloon. Zelfs het typische koffertje aan de zijkant hebben ze gekopieerd.

SAIC Z7 (2026)

Het meest recente delict van de Chinezen, die ook de aanleiding vormde voor dit artikel: de SAIC Z7. Dit is niet alleen een auto die globaal lijkt op de Porsche Taycan, vrijwel alle details zijn gejat. En naast de gewone Taycan hebben ze ook nog de Taycan Sport Turismo gekopieerd.

Hengtian L4500 (2021)

Ook de Toyota Land Cruiser ontkomt niet aan de Chinese kopieermachine. De L200-generatie vormde het grote voorbeeld voor deze Hengtian L4500. Het leuke is dat deze auto voor de afwisseling wél een passende aandrijflijn heeft. Er ligt namelijk een heuse 4,6 liter V8 onder de kap.

Ora Punk Cat (2021)

Volkswagen heeft natuurlijk zelf de Kever tot twee keer toe nieuw leven ingeblazen, maar de Chinezen gaan weer helemaal terug naar de jaren ’60. De Ora Punk Cat – niet te verwarren met de Funky Cat – heeft gewoon verchroomde bumpers en dito velgen. Het grootste verschil met de Kever is het feit dat de Punk Cat een vijfdeurs is. Overigens was de Punk Cat een concept car. Deze auto is met wat wijzigingen in productie gegaan als de Ballet Cat.

Dreame Nebula Next 01 (2026)

Het is een beetje flauw om een elektrische auto een stofzuiger te noemen, maar deze auto is echt gemaakt door een stofzuigerfabrikant. Voor het design hebben ze zich niet laten inspireren door hun eigen stofzuigers, maar door de one-off Bugatti Brouillard. Jammer voor Michel Perridon, want zo is zijn auto toch een stukje minder uniek. De Chinezen hebben niet eens de moeite genomen om een ander kleurtje te kiezen.

Welke kloon vind jij het meest schaamteloos? Laat het weten in de comments!