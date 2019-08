“Snelste vrouw op vier wielen” overlijdt tijdens recordpoging

Rust zacht, Jessi.

’s Werelds snelste vrouw op vier wielen, Jessi Combs, is deze week komen te overlijden tijdens een nieuwe recordpoging. In de Alvord Desert in de Amerikaanse staat Oregon ging het gisteren tegen einde van de middag enorm mis, toen Combs om vooralsnog onbekende redenen een gigantische klapper maakte in haar straalvoertuig. Combs probeerde op dat moment haar eigen record uit 2013 te verbreken.

Het nieuws werd gisteren gepubliceerd door een lokale omroep, maar in het aanvankelijke bericht over het fatale ongeval werd de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt, daar de familie eerst netjes op de hoogte moest worden gebracht. Een uur geleden heeft iemand uit haar kamp het nieuws bevestigd in een bericht op Instagram.

Combs is de houder van het snelheidsrecord (vier wielen) voor vrouwen. In 2013 scheurde zij met een officieel bevestigde snelheid van 398 mph (ruim 630 km/u) door de woestijn. Zij kreeg dit voor elkaar in haar North American Eagle Supersonic Speed Challenger, in feite een omgebouwde F-104 straaljager. Ditzelfde straalvoertuig gebruikte zij drie jaar later om wéér sneller te gaan: 440 mph.

In aanloop naar haar nieuwe officiële recordpoging dit jaar, kroop ze in 2018 achter het stuur van haar straalvoertuig en noteerde ze nota bene tijdens de shakedown een VMax van 483 mph (777 km/u).

Naast het besturen van machtige machines was Combs ook een zeer pientere klusser. De topstudente van WyoTech, een technisch instituut in Wyoming, was veelvuldig op televisie te zien, alwaar ze haar kunsten vertoonde. Combs was door de jaren heen te zien in het autoprogramma Overhaulin’ en maakte daarnaast een aantal afleveringen onderdeel uit van het welbekende team van Mythbusters. Overigens deed ze zo nu en dan ook mee aan Baja Rally’s.