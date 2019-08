Wonderschone Genesis Essentia mag toch in productie

Kijk, daar worden we nu blij van.

Het is een merk waarover we niet bijster veel te horen krijgen, maar Genesis timmert wel degelijk hard aan de weg. Als luxetak van de Hyundai Motor Group heeft het al enkele pareltjes gepresenteerd. In vele gevallen ging dit jammer genoeg om studiemodellen, auto’s die doorgaans niet (of in sterk aangepaste mate) het productiestadium weten te bereiken. Gelukkig lijkt de wonderschone Essentia niet hetzelfde lot te krijgen.

In een gesprek met Motor Trend heeft het hoofd van Genesis, Manfred Fitzgerald, uitgelegd dat het merk op het moment druk bezig is met ontwikkelingen van niet één, maar zelfs twéé studiemodellen. Het gaat hier om een sportauto in de vorm van de Essentia en een stadsauto, de Mint. Volgens Fitzgerald doet Genesis er alles aan om deze auto’s in productie te nemen.

Fitzgerald vervolgt zijn verhaal door uit te leggen waarmee Genesis momenteel precies bezig is om dit voor elkaar te krijgen. Zo is er nog het nodige te doen aan de aandrijflijn en dient ook het chassis nog uitgevogeld te worden. Hoe dan ook is het goed nieuws dat Genesis de auto van plan is te bouwen: het is immers een knap ding.

“It’s just a matter of getting the (Essentia) powertrain equation right and defining which way we want to go with it. Some options we are still validating, as well as the whole chassis. Different configurations and different options are on the table.”