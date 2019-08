Waarom Bottas’ verjaardag goed nieuws is voor Max

De jonge Nederlander heeft nu zelf ook wat te vieren.

Hoera, Valtteri Bottas is vandaag 30 jaar oud geworden! Daar dat minder dan de helft is van de gemiddelde levensverwachting, is het toch voor een F1-coureur een teken van ouderdom. De leeftijd waarin coureurs de sport binnentreden wordt namelijk ook steeds jonger, een trend die we wat ons betreft te danken hebben aan Max Verstappen, die in de F1 zat voordat hij een roze pasje op zak had. Mettertijd kwamen er steeds meer jonge coureurs in de sport, kijk maar naar de huidige grid. Leclerc, Gasly, Norris, Albon, om er een paar te noemen. Niks ten nadele van deze jongens, maar de sport binnenvallen als broekie is één, presteren is twee.

Terug naar Bottas en de titel van dit artikel: wat heeft Max er nou aan dat de Fin 30 is geworden? Daarvoor moeten we even naar de website Stats F1. Daar staat een grappig lijstje: het aantal F1-coureurs met een overwinning op zak, die nog in leven zijn. Daarbij is het lijstje op leeftijd gesorteerd. Bovenaan zien we de echte veteranen, te noemen Stirling Moss, Tony Brooks, Jackie Stewart, Mario Andretti, en vele andere over de hele wereld bekende namen. Helemaal onderaan de lijst is waar we even onze aandacht op vestigen. De drie hekkensluiters zijn namelijk Daniel Ricciardo, die vorige maand 30 werd, Valtteri Bottas, die dus vandaag 30 is geworden en Max Verstappen, die pas over een jaar of acht de 30 aantikt. Oftewel: doordat Valtteri geen twintiger meer is, is Max Verstappen de enige persoon onder de 30 met een GP-winst op zak.

Goed, laatst toen Porsche een ‘record‘ neerzette was het ook een beetje buiten de lijntjes kleuren om te pronken met een bizar idee waar niemand ooit aan denkt, maar het is toch een grappige gedachte. Ook dit record voor Max is een beetje out of the box-denken, helemaal omdat hij al in het welbekende Guiness Book of World Records staat.