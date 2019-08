Special: Citroen BX GTi

Oh buurman, wat een mooie wagen!

Tegenwoordig zijn ze helemaal hip & happening: crossovers. En het kan daarbij een crossover van alles zijn. De gradaties tussen een echte terreinwagen en reguliere hatchback zijn nauwelijks meer waarneembaar. Het is natuurlijk volkomen logisch dat dit soort auto’s extreem populair zijn. Niet zozeer omdat het zo stoer is, maar het zijn auto’s die in principe antwoorden op vele vragen en eisen die gesteld worden bij een moderne automobiel.

Het moet een gezinsauto zijn, een vakantie auto, je moet er zakelijk mee voor kunnen rijden, je moet er boodschappen mee kunnen doen en je moet hem in kunnen zetten als werkpaard. Hoe meer eigenschappen en facetten een fabrikant in een auto kan stoppen, hoe succesvoller een product kán zijn. Er komt natuurlijk ook een stukje marketing en kwaliteit bij kijken, uiteraard. Een van de meest briljante auto’s uit zijn tijd was de Citroen BX. Jazeker, een schijnbaar reguliere middenklasser van een Franse autobouwer is misschien wel een van de beste auto’s ooit gebouwd. Zeker als je rekening houdt met alle eigenschappen van een auto. Dus ook de prijs.

Citroen GS

Citroen had dat met de voorganger van de BX nog niet voor elkaar. De Citroen GS was weliswaar een karakteristieke Citroën, maar niet zonder minpunten. Met name op het gebied van betrouwbaarheid scoorde de auto niet al te hoge ogen. Ja, de auto maakte gebruik van technieken waar andere merken hun handen niet aan wilden branden, maar dat was dus niet zonder reden. Met name de Citroen GS Birotor was een catastrophe voor de Fransen. In theorie was het een briljante auto, in de praktijk helaas niet.

Project ‘XB’

Het roer moest dus om. Al halverwege de jaren ’70 was Robert Opron bezig met de nieuwe GS. Zijn idee was waanzinnig revolutionair, namelijk een heuse monospace. Deze vorm boodt een paar voordelen, waaronder uitstekende aerodynamica (dus goede prestaties en verbruik), maar ook een ruim interieur dat uitstekend toegankelijk is. Omdat Opron zijn handen vol had aan andere projecten, wist hij de jonge en talentvolle ontwerper Jean Giret binnen te halen. Hij mocht zich specifiek richten op de GS opvolger, toen nog ‘Project XB’ geheten.

Jean Giret

Op basis van de instructies van Opron ging Jean Giret aan de slag. De Project XB had een vrij korte neus, een lange wielbasis en een vijfde deur. Zoals wel vaker gebeurde met dit soort projecten worden er meer ontwerpen afgekeurd dan goedgekeurd. Althans, in eerste instantie. Een van de ontwerpen zouden we later terug gaan zien als Citroen Visa, een andere had grote gelijkenissen met de latere Peugeot 309.

Marcello Gandini

Het ‘Peugeot-verhaal’ was overigens een grote angst voor Citroen en de Citroen-adepten. De BX werd namelijk de eerste compleet nieuwe auto die onder regie (en eigendom!) van Peugeot werd ontwikkeld. De grootste nachtmerrie was dat de opvolger van de GS een Peugeot was met een Double Chevron op de neus. Maar het was uiteindelijk niet Giret, maar Marcello Gandini van Bertone die de order voor het design binnenhaalde. Nu had hij zijn idee voor een spannende middenklasser al een paar mogen botvieren. Eerst voor Reliant en daarna voor Fiat en Volvo.

Reliant / Otosan FW11

De Reliant FW11 zag in 1977 het levenslicht. De Britten van Reliant hadden een order binnengehaald om een auto voor het Turkse Otosan te gaan ontwikkelen. In plaats van auto’s in licentie bouwen kon Otosan zijn eigen auto op de markt brengen. Vergeet niet dat de Britten in die periode waanzinnig inventief waren en Italië de bakermat voor autodesign was. Dus de keuze om hen het te laten doen, was logisch. De Reliant/Otosan FW11 was zijn tijd behoorlijk ver vooruit. Het grootste probleem was echter dat Otosan er geen solide businesscase van kon maken. De kosten waren simpelweg te hoog voor de afzet.

Fiat X1/10

Dit was de beoogde opvolger van de kleine X1/9 sportwagen van Fiat, die door Bertone ontworpen en gebouwd werd. De X1/10 pakte in 1979 een paar nadelen aan van de X1/9. Zo was de auto aanzienlijk groter. De X1/9 was zelfs voor sportwagen begrippen een kleine auto. Gebleven was een inventief targadak-systeem. Maar juist de oplossingen voor het probleem van de X1/9, zorgde ervoor dat de X1/10 voortijdig werd afgeschoten. De reden om een X1/9 te kopen, was de briljante handling. Een grotere X1/10 zou te zwaar worden.

Volvo Tundra

Door Volvo kreeg Gandini de vrijbrief om te maken wat hij wilde, mits hij maar gebruik maakte van het 343-platform. Het resultaat was de Volvo Tundra. Nu klinkt het de autoliefhebber als muziek in de oren: Zweedse betrouwbaarheid en veiligheid met een extrovert Italiaans jasje. Echter, de raad van bestuur van Volvo vond het veel te gewaagd en gebruikte de Tundra enkel als concept car in 1979. De opvolger van de 343 (de 340 en 360) was lekker saai qua design, zoals het toen nog bij Volvo hoorde.

Introductie

Met die drie ontwerpen heeft Gandini eigenlijk één auto gemaakt. De neus van de X1/10, het zij-aanzicht van de Volvo Tundra en het concept van de Reliant werden samengevoegd en voorzien van een eigenwijze scheut Citroën. De Citroen BX beleefde zijn publieksdebuut op de Salon van Parijs in 1982. Citroen gaf de credits aan Bertone voor het ontwerp, een klein beetje opmerkelijk daar de daadwerkelijke ontwerper (Gandini dus) in 1980 voor zichzelf was begonnen. Echter, de rekening werd voldaan aan Bertone en dat was ook het huis dat Citroen initieel cont(r)acteerde.

De BX was een zogenaamde Berline. In dit geval een vijfdeurs hatchback die men ook een liftback noemt. Dus met een enorme, relatief vlak aflopende, vijfde deur. De BX was altijd voorzien van twee zijdeuren per zijkant. Qua proporties had de BX wel wat weg van de DS en CX, maar de BX had vooral heel erg een eigen gezicht. Ondanks de vierkante lijnvoering, was de BX zeer aerodynamisch vormgegeven, mede dankzij het geheel gesloten front. Misschien is dit wel het grootste meestwerk van Gandini. De BX was namelijk een echte Citroen, zonder ‘vreemd merk rijders’ direct af te schrikken met bizarre styling. Iets wat veel makkelijker gezegd dan gedaan is.

Peugeot techniek

Ondank de typische Citroen-styling, was de auto in technisch opzicht wel degelijk een auto met Peugeot invloeden. Zo kwam een groot gedeelte van de bodemplaat overeen met de 405 (die later op de markt verscheen) en was de achtertrein afkomstig van de stationwagon-variant van de Peugeot 305. Wel was de BX uniek en écht Citroen met de vering; deze was hydropneumatisch en zorgde ervoor dat de BX uiterst comfortabel en stabiel was.

Nog meer bijzondere features van de BX waren de kunststof panelen van het koetswerk. Dat zagen we wel bij auto’s als de Chevrolet Corvette en andere exoten, maar voor een massaproduct was het uitzonderlijk. De motorkap, achterklep en de bumpers waren van lichtgewicht kunststof.

Ook op het gebied van veiligheid droeg de BX zijn innovatieve steentje bij, want de auto was uitgerust met schijfremmen rondom. Vergeet niet dat dit zelfs in de jaren ’90 nog niet vanzelfsprekend was. Vaak trof je nog trommels aan, sowieso op de achteras.

Motoren

De Citroen BX was leverbaar met louter viercilinder motoren. Voor zijn formaat was de BX vrij licht, dus je had geen enorme motoren nodig om een beetje vooruit te komen. Er waren aanvankelijk vijf motoren leverbaar, hoewel er per markt verschillen waren. Zo was de instapper met een 1.1 benzinemotor alleen beschikbaar voor bepaalde markten met strenge belastingen op cilinderinhoud. Voor ons Nederlanders begon het met een 1.4 met 62 pk. Er was ook een versie van die motor met 72 pk.

De voorlopige topmotor was de 1.6 met 94 pk. Als je een automaat wilde, was dat ook meteen je enige optie. Voor de veelrijders was er een 1.9 diesel. We hebben het geregeld over bepaalde Volvo’s en Mercedessen als het gaat om onverwoestbare motoren, maar de XUD 1.9 diesel mag zeker niet in dat lijstje ontbreken. Het ding was lawaaiig, traag en kwam koppel te kort. Maar het blok was wel relatief zuinig en niet kapot te krijgen.

Ondanks dat een hatchback al zeer praktisch is, kan het natuurlijk nog praktischer. Dat bleek wel een jaartje later toen de Citroën BX Break werd onthuld. Deze werd ontwikkeld én gebouwd door carrosseriespecialist Heuliez. Uiteraard werd gaandeweg de BX-Range uitgebreid met meer luxe, zo was stuurbekrachtiging tot 1984 niet eens een optie! Ook kwamen er smakelijkere uitvoeringen bij.

BX Sport

In 1985 introduceerde Citroen de BX Sport. Aanvankelijk was het de bedoeling om er 2.500 exemplaren van te vervaardigen. De auto bleek een enorm succes waardoor er nog eens 5.000 bij werden gebouwd. De 1.9 liter viercilinder van Peugeot origine werd door tuningsfirma Danielson voorzien van grotere kleppen, aangepaste verbrandingskamers en nog wat modificaties om zo dik 125 pk en 170 Nm te leveren. Vergeet niet dat een Audi 80 GTE in die tijd nog gewoon 115 pk had.

Dankzij dat vermogen was het mogelijk om in 8,9 seconden naar de 100 km/u te sprinten en een topsnelheid te behalen van maar liefst 195 km/u. Je kon de snelle BX herkennen aan een de enorm dikke bodykit, de lichtmetalen velgen en het bijzondere Pullman-interieur. Wie de BX Sport net een stap te ver vond, kon kiezen voor de BX 19 GT met 105 pk. Die was iets minder luxe en ontbeerde de bodykit. Op basis van de BX 19 GT kwam er een paar maanden later een BX Digit, die als unieke feature een digitaal instrumentarium had.

Eerste facelift

De Citroen BX ontving zijn eerste facelift in 1986. Het was niet van veel invloed op het uiterlijk van de auto. De BX had nu iets andere bumpers, meer geprononceerde wielkasten en andere buitenspiegels. Nee, de grootste wijzigingen waren te vinden aan de binnenkant van de charmante Fransoos. Het dashboard was minder apart dan voorheen, met een meer conventionele opzet van meters, stuur en knoppen. Helemaal als een verrassing kon dat niet komen, want de sportievere BX’en hadden sommige van deze voorzieningen ook al.

BX GTI

Het succes van de BX Sport en de BX GT kreeg een vervolg met de BX GTI. Jazeker, de heilige drie letters vonden ook hun weg naar de bips van de BX. In principe was het een doorontwikkeling van de BX GT. De motor was de bekende 1.905 metende vierpitter. Ditmaal was deze voorzien van multipoint injectie in plaats van een carburateur. Het resultaat was 125 pk (bij 5.500 toeren) en 170 Nm bij (bij 4.500 toeren). Omdat de BX GTi precies 1.000 kilogram woog, waren de prestaties meer dan acceptabel: op de Autobahn kon je 198 km/u halen. Het was ook mogelijk om de BX GTI als automaat te bestellen.

BX GTI 16v

In 1987 komt de overtreffende trap van de BX GTI op de markt, namelijk de BX GTI 16v. Deze doet een flinke schep op hetgeen de achtkleps GTI voor elkaar wist te boksen. De basis van de snelle BX is alsnog de 1.9 viercilinder. Nu is deze echter voorzien van vier kleppen per cilinder en twee bovenliggende nokkenassen. Het is in feite de kop van een de 205 Ti16 op het blok van de BX GTI. Peugeot gebruikte de motor overigens zelf ook voor de 405 Mi16.

De prestaties van deze motor zijn indrukwekkend voor dit type auto rond deze tijd. Bij 6.500 levert het blok namelijk maar liefst 160 pk. De maximale hoeveelheid aanwezige trekkracht bedraagt 177 Nm bij 5.000 toeren. De BX GTI 16v is een stukje zwaarder geworden dankzij de extra hardware en uitrusting, maar 1.050 kilogram is nog steeds erg weinig. In 7,9 seconden is het mogelijk om de 100 km/u te bereiken. Op een lege Autobahn is het mogelijk om 218 km/u te halen. Daarmee was je een E30 BMW gewoon de baas, mits het geen Alpina of M3 betrof.

BX Turbodiesel

Belangrijker motorisch nieuws is wellicht de BX Turbodiesel. Deze 1.8 zelfontbrander is voorzien van drukvulling en geeft de zuinige BX zowaar een vorm van vleugels. Destijds was 90 pk een keurig vermogen voor een middenklasser, maar het was het koppel van 180 Nm dat beschikbaar was bij 2.100 toeren waarmee de auto zich wist te onderscheiden. De turbo zorgde niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor meer manieren en een soepeler karakter. Als geld een rol speelde, was dit een van de fijnste auto’s om lange afstanden op hoge snelheid af te leggen.

Tweede facelift

In 1989 wordt de BX andermaal opgefrist. Wederom blijven de veranderingen relatief subtiel. Het teken van een uitstekend en geslaagd ontwerp. De auto is inmiddels 7 jaar oud, maar allerminst verouderd. De wijzigingen betreffen items als lakkleuren, bekledingen en wieldesigns die anders zijn. In het gamma veranderd er niet heel erg veel, alhoewel de motoren een tikkeltje schoner zijn middels een geregeld drieweg katalysator. Er is een 1.4 (75 pk), 1.6 (90 pk) en 1.9 (105 pk). De GTI (122 pk) en GTI 16v (148 pk) leveren iets aan power in door de milieuvriendelijke feature.

4×4

Bijzonder is de toevoeging van vierwielaandrijving in het gamma, althans: nu ook voor Nederland. Op sommige markten is het al langer te verkrijgen (vanaf 1986). Zo is er een GTI met 4×4 die weliswaar trager is dan versie met voorwielaandrijving, maar wel sneller is dan de GTI met automaat. De GTI 4×4 heeft altijd een handbak, overigens. Mocht je op zoek zijn naar een leuke youngtimer, realiseer je wel dat dit echt de witte raven zijn in het gamma. Iets meer kans heb je om een BX Break te vinden met 4×4. Deze had de iets minder potente 105 pk sterke 1.9 onder de kap en was voornamelijk bedoeld als praktische alleskunner. In gebieden met veel bergen was deze variant een klein succesje.

Einde productie

Wat de 205 voor Peugeot heeft betekent, heeft de BX voor Citroen gedaan. De Citroen BX heeft het Franse merk door vrij zware tijden heen geloosd. In plaats van een klein autootje met weinig marge (de 2CV) of een enorme sedan met meer marge (maar lagere verkoopcijfers), wist Citroen een uitstekende middenklasser neer te zetten die zich lastig liet opvolgen. Net als de 205 kreeg de BX eigenlijk twee opvolgers. De onderkant van het BX-klantenbestand kon overstappen naar de Citroen ZX, die in 1990 op de markt kwam. Het grootste gedeelte van de BX-rijders kon in 1992 overstappen naar de eveneens door Bertone ontworpen Xantia.

Dat wil overigens niet zeggen dat de BX meteen uit productie ging. De auto was nog behoorlijk populair. De bijzondere uitvoeringen hielden het uit tot 1993 en de BX Break kon het uitzingen tot 1994. De Xantia Break (eveneens door Heuliez gebouwd) kwam pas later op de markt en zo had Citroen in de tussentijd nog een stationwagon in de showrooms staan. Na de zomer van 1994 was het dan echt over en uit voor de BX. Na 12 jaar en 2.315.739 units was het klaar.

Nalatenschap

Het bijzondere van de Citroen BX is, is dat eigenlijk ELKE Citroen BX een briljante auto is. Natuurlijk is er veel op aan te merken. De veiligheid stelt anno 2019 niets meer voor en op het gebied van infotainment, afwerking en bouwkwaliteit zijn we veel beter gewend. Maar van 1982 tot 1992 was het zeker niet onder het het gemiddelde niveau. Het mooie was dat elke BX uitgerust was met het hydropneumatische veersysteem. Dus elke BX reed als een limousine. Ook in een standaard 1.4 benzine of 1.9 diesel waande je in een luxe slee.

En daar kwam het briljante van de BX naar boven. In basis was het een prima auto met een paar kenmerkende kwaliteiten. Tegenwoordig zijn de unieke features voor een model ‘optioneel’. Niet zo bij de BX. Natuurlijk kon je je BX luxer, ruimer, sportiever of capabeler uitrusten als je dat wilde. Op dit moment zijn de non-premiums een beetje aan het zoeken naar hun ‘stukje’ markt, met auto’s als de Citroen C3 Aircross en C5 Aircross. Dat zijn echt uitstekende auto’s. Prima waar voor hun geld en ze zien er nog kek uit ook. Toch is er wel een groot verschil met de BX.

Ten eerste is het design van de BX veel langer houdbaar en ook unieker plus specifieker voor het merk Citroen. Maar het grootste verschil is het in de markt brengen van het product. De Cactus en Aircross zijn er omdat de markt erom vraagt. De BX kwam op de markt toen de consument zich nog niet realiseerde dat dit de auto is die ze wilden en nodig hadden. Gelukkig hebben we de foto’s nog.