Wowsers, maak kennis met de schitterende Drako GTE

Move over, Tesla.

Bij het jaarlijkse poenige autofeestje in Pebble Beach heeft Drako Motors het doek afgetrokken van de GTE. Zoals zoveel nieuwe autobouwers is Drako Motors een ‘EV Startup’, in dit geval eentje afkomstig uit Silicon Valley. Ze spelen dus min of meer een thuiswedstrijd in Monterey, Californië. Afgaande op de looks van de GTE had dat echter niet per se gehoeven, want met dit uiterlijk hadden ze ‘uit’ ook wel gewonnen.

De GTE is een dikke vierdeurs sedan die ons doet denken aan hoe een opper-sedan van Mazda eruit zou zien. Of aan een Fisker Karma maar dan veel mooier. Of aan een Aston Martin Rapide maar dan moderner. Enfin, over sommige stylingsdetails kan je wellicht redetwisten, maar laten we het zo zeggen: er staat wel wat. Van het interieur wordt nog niet veel vrijgegeven, maar er worden ons ‘premium materialen’ en ‘met de hand gemaakte elementen’ beloofd.

Ook onderhuids hebben we te maken met een blepper. De GTE heeft vier elektromotoren met elk 300 pk, gevoed door een 90 kWh accu. Goodies van Öhlins, Brembo en Michelin zorgen ervoor dat de brute power hanteerbaar blijft. Naast de standaard GTE komt er ook een hetere versie voor circuit gebruik. In dat geval krijg je er naast de standaard 21″ pornojetsers ook een setje lichtere 20 inchers bij, voor dat ouderwetse rollin’ on dubs gevoel. Bovendien is er extra koeling voor de accu.

Dus wil je er nu graag je Model S op inruilen. Helaas moet je dan wel nog flink wat bijbetalen. Drako Motors zet namelijk in op een consumentenprijs van 1,25 miljoen Dollar. Bovendien worden er wereldwijd als alles volgens plan verloopt maximaal 25 verkocht. Aanbetalingen worden al geaccepteerd, dus je moet er nog als de bliksem bijzijn ook…