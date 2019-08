Moto Guzzi V85TT: een budget alternatief voor een BMW R1250GS ?

Jarenlang zijn we het in Europa al over 1 ding WEL eens, als we een zware motorfiets willen, kiezen we uiteindelijk gewoon een BMW GS. Uit onverwachte Italiaans hoek komt nu een budget-alternatief. Een snelle blik of we daar iets mee kunnen.

Eind 2017 stond ie daar dan de V85 (in briljante kleurstelling maar daar later meer over). Een motorfiets waar de insiders al niets meer over wilden horen, zolang werd er al over gesproken. Maar voor het publiek kwam hij toch als een positieve verrassing. Het Piaggio Concern had in tijden niet zo’n ‘lichte’ of ‘entry-level’ allroad op de markt gezet. De eencilinder Pegaso van Aprilia was al een aantal jaren van de markt. Maar entry-level is precies wat de Moto Guzzi wenst te zijn. Want bij concurrentieanalyses werd steevast de lichtere GS range van BMW er bij gepakt (denk F750/850GS). Maar wij denken dat hij best eens zou kunnen excelleren als budget alternatief voor de echte karakterfiets uit Beieren, de van een Boxermotor voorziene R1250GS.

Een vreemd vergelijk?

Het wellicht meer logische vergelijkingsmateriaal, de F850GS, is een fijne motorfiets, maar het 2-cilinder-in-lijn blok ontbeert toch wat karakter als je het vergelijkt met zijn grotere broer. En laten we eerlijk zijn, mensen die steevast roepen: “eens een 2-cilinder, altijd een 2-cilinder” bedoelen een boxer of een V-twin, of deze nou overdwars, in de lengte of gekanteld geplaatst is. En duidelijk geen 2-in-lijn. Een 2-in-lijn heeft in Nederland toch duidelijk (onterecht?) een A2-rijbewijs vibe. Oh en als jij net als wij toch wel een softspot hebt voor gebruiksgemak, de R1250GS én de V85TT maken allebei gebruik van cardanaandrijving. Geen wekelijks of maandelijks kettingsmeren en stellen bij deze jongens! (de F850GS heeft overigens wel een ketting aan zijn achterwiel sleuren)

Eerst even de Basics

De V85 is hier de new kid on the block. Dus met de ervaring van de BMW in het achterhoofd in verschillende versies van verschillende bouwjaren zijn we op de Guzzi vooral nieuwsgierig. Kan de Guzzi het ‘superwendbare-tank’ gevoel van de R1250GS benaderen? En belangrijker nog, voelt hij misschien iets lichtvoetiger en wendbaarder dan zijn Duitse tegenstrever, waarmee je niet perse in stadsverkeer elk gaatje induikt? In de breedte is de V85TT prima gewaagd aan de GS. Op de A4 tussen de file door rijden is met beiden gewoon een kwestie van opletten en je zijkoffers thuislaten. Lang leve de topkoffer! Maar het is natuurlijk verleidelijk om die zijkoffers er aan te laten zitten. Als de vier hoeken van jouw auto ook niet ongeschonden uit de strijd zijn gekomen dan hebben we echter liever dat je ze thuis laat. Terug naar de Guzzi. Waar je voorheen met de grote broer van de V85, de Stelvio, echt wel het idee had dat je met een reus op pad was, krimpt deze Guzzi echt wel lekker om je heen. Net als de GS natuurlijk.

Moto Guzzi V85TT

Motor: Luchtgekoelde V-twin

Cilinderinhoud: 853 cc

Vermogen: 59 kW ( 80 pk) bij 7.750 tpm

Koppel: 80 Nm bij 5.000 tpm

Gewicht: 208KG drooggewicht, 229KG (met vloeistoffen + gedeeltelijk volle tank)

Zithoogte: 830mm

Tankinhoud: 23 Liter

Prijs: € 13.695,- (vanaf 13.645,-)

Leverbaarheid: Nu!

BMW R1250GS

Motor: vloeistofgekoelde 2 cilinder boxer

Cilinderinhoud: 1.254 cc

Vermogen: 100 kW ( 136 pk) bij 7.750 tpm

Koppel: 143 Nm bij 6.250 tpm

Gewicht: 249 KG (met vloeistoffen + gedeeltelijk volle tank)

Zithoogte: 870mm (met verlagingsset 820mm)

Tankinhoud: 20 Liter

Prijs: € 20.886,- (incl HP kleurstelling), (Adventure vanaf € 21.434,-)

Leverbaarheid: Nu!

De specs laten het hierboven al zien en de ervaring wijkt er niet zo heel veel vanaf. De zitpositie is iets imposanter op de GS, maar er is een optie om de zadelhoogte van de BMW te verlagen als de lengte van jouw benen daar om vraagt. Met volle koffers kan dat net iets meer vertrouwen geven. Maar zowel de Guzzi als de GS vragen een vastbesloten aanpak en een stevig onderstel van de berijder als het om parkeren en je schuurtje induwen gaat. Al lijkt Amsterdam vergeven van de GS’en, het ideale werkterrein is toch ver daar buiten te vinden. De Guzzi verrast door lekker de bocht (of rotonde) in te vallen en vervolgens heerlijk stabiel zijn lijn te volgen. Waar kennen we dat gevoel toch van.. Op de snelweg vraagt de Guzzi net als een standaard GS wel om wat windscherm tuning. Elke rijder is anders en met de rechtop zithouding op beide machines luistert het allemaal wel nauw. Bij ons gaf de V85 een behoorlijke resonantie in de helm bij 130 km/u. Niets wat een vervangingsruitje niet kan veranderen.

Ver uit elkaar maar toch ook weer heel erg vergelijkbaar. De foto’s laten het zien. De Guzzi en de BMW zijn heel gemakkelijk uit elkaar te halen maar net als de Tiger range van Triumph is de V85TT echt wel geïnspireerd op de GS. Het authentieke van de BMW is natuurlijk het Boxerblok. Bij het merk uit Mandello del Lario is dat het dwarsgeplaatste V-twin blok. Waar we op een Moto Guzzi V9 Bobber nog onze knieschijven konden warmen aan de cilinderkoppen, zitten we op de V85TT gelukkig met onze knieën ‘vrij’, een aangename verrassing. Wat natuurlijk opvalt is dat je ten opzichte van een GS wat pk’s mist. Of eigenlijk, je merkt dat ze er niet zijn, maar je mist ze niet direct. Wellicht is dat wel het geval met volle bepakking bergop in de Alpen maar met 1 persoon en alleen de laptop in de koffers kom je prima weg met de V85TT. Even terug naar de uitstraling, los van merkbeleving lijkt het alsof de huidige GS die van oudsher toch bekend stond om zijn afwijkende vormgeving, behoudender vormgegeven is dan de Guzzi. De V85 is op dat vlak de meer dappere keuze naar onze mening.

Uitrusting

Het moet uit de lengte of uit de breedte komen toch? Je zal dus wel veel meer features cadeau krijgen op de BMW? het is inderdaad mogelijk om opties op je BMW aan te vinken waar de Italianen nog niet aan gedacht hebben bij de V85TT. Maar het fijne Dynamic ESA (elektronische dempingregeling) wat de Moto Guzzi niet kent is WEL een optie op de BMW, net als de cruisecontrol. De V85TT is overigens standaard met de cruisecontrol is uitgerust, waar het bij de BMW een optie is. Kijken we puur even naar de Guzzi dan heeft die de bekende 3 verschillende motormappings, traction controle en cruisecontrol en uitschakelbare ABS. Sta je bij de BMW dealer of bij een online bezoek aan de configurator, dan is het zaak om je enthousiasme te beteugelen. Want het is mogelijk om vele duizenden euro’s aan de vanafprijs toe te voegen..

Moet je de GS ervoor laten staan?

Nee, natuurlijk niet. Als jij de middelen, de ruimte en de beenspieren hebt voor een R1250GS en je droomt daar al jaren van, dan moet je gewoon in die categorie shoppen en hooguit nog even de Multistrada of de KTM 1290 proberen. Nee de V85TT is meer een gateway-drug. De lichte variant die je inpakt en zorgt dat je uiteindelijk aan het zwaardere spul blijft hangen. Misschien komt het er wel op neer dat je met een budget van een kleine 14 duizend euro nergens een allroad koopt met cardanaandrijving en dat lijkt voor steeds meer motorrijders een USP te zijn. Dus met dat budget wordt de vraag waarschijnlijk: nieuwe V85 of tweedehands GS? Het aanbod tweedehands GS’en is groot genoeg!

En dan nog even dit

EICMA 2017? Ja inderdaad, toen was de V85 Concept voor het eerst op de stand van de Piaggio Group te vinden. Jaren daarvoor werd er tijdens marketingmeetings al gesproken over een concurrent voor de BMW GS range. Na het succes van de Moto Guzzi V7 hadden de mannen uit Mandello het Vintage-virus echt stevig te pakken en het moest dus de eerste vintage-allroad worden die een nieuw segment zou definiëren. Of je in die marketingspeak gelooft moet je maar voor jezelf bepalen. Want is dit veel meer vintage dan een BMW F850GS? Het punt dat we nog even willen maken: kijk naar de foto hieronder en dan naar de overige foto’s van de uiteindelijke productieversie. We hebben hier te maken met een bijzondere versie van ‘wat er verloren kan gaan van concept naar productie’. Als we het over de Boxster en de SLK hebben dan denken we met weemoed terug aan de conceptcars die eraan vooraf gingen en hoeveel van het originele concept verloren is gegaan bij de productieversie. Bij de Guzzi gaat het gelukkig alleen om de kleur. Maar kom op, welke Italiaan heeft de livery een kwartslag gedraaid?



Waar Guzzi de heritage vandaan tovert?

Dat verhaal is redelijk romantisch. Een Guzzi fan en architect, Claudio Torri, gaf de Mandello Test Department begin jaren ’80 de opdracht om een speciale V65 TT te bouwen (zie foto onder) voor gebruik tijdens Paris-Dakar. De motor was gebaseerd op die van de V65, getuned naar 55pk. Het frame werd behoorlijk verstevigd en de vering werd ook aangepast voor off-road gebruik. De originele tank werd ook vervangen door een 50 Liter aluminium exemplaar. Daarnaast werd de swingarm van de ‘sportieve’ Le Mans 1000 gemonteerd.



Omdat de motorfiets goed beviel gaf de Franse Guzzi importeur opdracht om 16 exemplaren te maken die zij wilden verkopen aan privateers in volgende seizoenen. Een exemplaar van de V65TT en de opvolgende V75TT vind je overigens terug in het Moto Guzzi museum in Mandello dat je gewoon elke werkdag in de middag kan bezoeken. Na de lunchpauze gaat de grote rode deur open en kan je die heritage zelf bekijken.

Photocredits: Moto Guzzi, BMW