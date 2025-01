Sportauto met V8-middenmotor en een handbak: het kan nog!

Sierlijk apparaat met een ingewikkelde naam: maak kennis met de Ælla-60.

Weet je nog hoe Elon Musk zijn kind noemde? Juist, X Æ A-XII inderdaad. Dat tweede teken (dat je uitspreekt als ‘Esj’) duikt nu opnieuw op in de autowereld. Waarom je dat zou doen? Geen idee. Toch vond het bedrijfje Art Machines het een goed idee om hun nieuwste creatie Ælla-60 te noemen. Dat spreek je uit als ‘Esjella zestig’, toch?

Van Art Machines heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar van Anthony Janarelly wel. Hij hoort bij de organisatie en werkte in het verleden voor onder andere Caterham, RUF, Italdesign en Magna Steyr. Geen onervaren knul dus. Zijn nieuwste bouwsel moet je doen denken aan ”de geweldige GT’s uit het verleden”.

Ælla-60

Eerlijk is eerlijk: de koets ziet er beeldschoon uit. Waar het me precies aan doet denken, weet ik niet. Het is een beetje een mengelmoesje van van alles en nog wat. De Ford GT? Shelby Cobra? Een beetje Jaguar E-Type? Het belangrijkste is dat het werkt in mijn optiek.

Dat zal de krachtbron ook doen. Art Machines zegt dat de Ælla-60 gebouwd is op ”een sportauto uit de jaren ’90”. Daar zijn er gelukkig niet heel veel van… Misschien doelen ze op de Ferrari 360? Je mag hieronder een gokje wagen op basis van de specs.

Hoe dan ook, in het midden van de auto ligt een V8-motor die 480 pk moet produceren. Dankzij de krachtbron, de aerodynamische vorm en een drooggewicht van maar 1.130 kilo moet de Ælla-60 in 3,5 seconden van 0 naar 96 km/u kunnen accelereren.

De astronomische prijs van de V8-sportauto

Het tweezittertje wordt in samenwerking gebouwd met Podium Advanced Technologies. De bedoeling is dat er in totaal zestig stuks worden gebouwd. Art Machines wil wel eerst minimaal vijf reserveringen ontvangen, anders gaat het feestje niet door. Mochten de auto’s er komen, dan betalen de kopers € 865.000! Wat een geld!

Van 5 tot en met 9 februari staat Art Machines met de Ælla-60 op de Salon Rétromobile in Parijs. Daar hoopt het merk al wat geïnteresseerden te vinden. Je kunt er ook de potentiële recordauto van Renault bewonderen.