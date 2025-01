Met deze auto wil Renault records verbreken

Renault grijpt terug naar de tijden van de snelheidsrecords op land én wil nieuwe records vestigen.

Decennialang werd er hevig gestreden om het felbegeerde ‘land speed record’, oftewel het wereldsnelheidsrecord op land. Inmiddels is dit verleden tijd: het record is als sinds 1997 niet meer verbroken. Renault grijpt nu terug naar een vervlogen tijdperk met een concept car genaamd Filante Record 2025.

De Filante Record is een sigaarvormige eenzitter, die geïnspireerd is op meerdere auto’s uit het verleden. Om precies te zijn de 40 CV des Records uit de jaren ’20, de Nervasport des Records uit de jaren ’30 en de Étoile Filante uit de jaren ’50. Dit zijn allemaal auto’s waarmee Renault in het verleden records heeft gevestigd. Het eerste record is 100 jaar geleden, vandaar dat ze daar nu bij stilstaan.

Met de Filante Record 2025 wil Renault opnieuw records vestigen, maar dan op het gebied van efficiëntie. De auto is elektrisch, met een 87 kWh accu, net als de Scenic E-Tech. Die heeft een range van 625 km, maar dit prototype moet daar nog veel meer uit kunnen halen.

De Filante is maar liefst 5,12 meter lang, en tegelijkertijd heel laag en smal. Daarmee is de auto dus zeer aerodynamisch. Tegelijkertijd weegt de Filante Record 2025 maar 1.000 kg, waarvan 600 kg geclaimd wordt door de accu. De auto is ook voorzien van speciale Michelin-banden, met een 40% lagere rolweerstand.

De Filante Record 2025 zal volgende maand getoond worden op Retromobile in Parijs, maar deze auto is dus niet alleen voor de show. Nog in de eerste helft van dit jaar wil Renault een recordpoging doen op het gebied van efficiëntie.

Nu denk je misschien: leuk dat zo’n sigaar heel efficient is, maar daar hebben we niks aan. Renault zegt echter dat ze ook innovaties testen die gebruikt kunnen worden op productieauto’s. En het is sowieso een leuke hoedtik naar het verleden.