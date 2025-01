Amsterdam heeft slap excuus voor verhogen parkeertarieven

De parkeertarieven gaan op bepaalde plekken omhoog in Amsterdam.

Parkeren in Amsterdam doe je niet voor je lol. Tenminste, tenzij geld uitgeven je favoriete hobby is. Slechts nieuws voor wie geregeld in de hoofdstad moet zijn. Amsterdam heeft besloten de parkeertarieven te verhogen op een aantal plaatsen.

Niet in het centrum, daar is het al stervensduur. Nee, deze maatregel is van toepassing op sportparken en begraafplaatsen. Het excuus voor de prijsverhoging is nogal slap.

Op de parkeerplekken van een aantal Amsterdamse sportparken en begraafplaatsen is het vaak erg druk. Daarom willen we op die plekken oplopende parkeertarieven invoeren. Hiermee willen we de parkeeroverlast en onveilige situaties tegengaan

Ja. Of jullie minder dood willen gaan en minder aan lichaamsbeweging willen doen ja! Het is jullie eigen schuld. De gemeente moet noodgedwongen de tarieven verhogen. Want al die overlast door parkerende auto’s, dat moet je niet willen. Bovendien is het heel onveilig. Met hogere parkeertarieven verdwijnen onveilige situaties als sneeuw voor de zon. Wist je dat?

Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de nieuwe parkeertarieven. Als het rond is gaan de nieuwe tarieven gelden vanaf 17 november 2025. Voor die tijd doodgaan of nog even een verloren bekende opzoeken is daarmee voordeliger. Net als sporten overigens.

Ja, bovenstaande penactie is natuurlijk lekker sarcastisch. Zo dramatisch is het niet hoor. Maak je geen zorgen. De eerste 3 uur parkeer je namelijk straks met een voordelig tarief bij sportvelden en begraafplaatsen. Je moet wel heel veel overleden vrienden hebben om meer dan 3 uur rond te hangen op een begraafplaats. Maar wat als je na het rouwen wil sporten? Keuzes, keuzes.

De tarieven variëren van 0,10 cent per uur tot 3,90 per uur. Afhankelijk van dag en tijd. Parkeertarieven waar ze in het centrum van Amsterdam stikjaloers op zijn. Maar let wel. Met de nieuwe tarieven is het dalijk kei veilig op de parkeerplaatsen van Amsterdamse sportvelden en begraafplaatsen. Steek die maar in je zak.

Foto: 911 Dakar in 020 via Autoblog Spots