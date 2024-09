Vet: Toyota bouwt een dikke GR Supra met V8

Nog meer kracht uit de Toyota GR Supra met een blubberdikke V8, Toyota doet het.

Wat heeft Toyota het moeten verduren toen de vijfde generatie Supra op de markt kwam. Het in samenwerking met BMW gebouwde apparaat heeft inderdaad meer BMW-techniek dan Toyota-techniek aan boord, maar waarom dat erg is? Die B58-motor is een prima blok en zo kan Toyota voor een redelijke prijs (Nederland en hun BPM tellen niet mee) een lekkere sportwagen verkopen.

Eigen motor

De keuze voor die BMW-motor heeft ermee te maken dat Toyota geen sportwagenbasis en eigenlijk ook geen geschikte motor had voor een Supra-opvolger. Dit uiteraard omdat Toyota net als de Supra JZA80 een zes-in-lijn wilde gebruiken. Misschien dat het daar mis ging. Waarom niet gewoon een hele dikke V8 voorin lepelen? Welnu, dat gebeurt eindelijk. Door Toyota zelf!

V8 Supercars

Voor wie nu zijn spaarvarken al stuk heeft geslagen: het gaat helaas niet om een serieproductiemodel. Lijm ‘m dus maar weer in elkaar. Toyota wil met de GR Supra meedoen aan de V8 Supercars in Australië. Die serie ken je vast als een lekker Australische manier voor Ford-rijders om Holden-rijders te lijf te gaan op de baan, of van de Bathurst 1000. Omdat zowel Ford als GM zich niet meer op Australië richten, stond de deur open voor andere fabrikanten om mee te doen. Waaronder dus nu Toyota, vanaf 2026. Met de Supra hebben zij een potente kandidaat, mits deze mee kan doen aan de vereisten. En dat betekent: V8.

Lexus V8

De V8 in kwestie die in de Toyota GR Supra komt te liggen is de welbekende 2UR-GSE. Deze motor drijft ook alles aan waar F op staat bij Lexus, behalve de LFA dan. De 5.0 liter grote unit moet nog aangepast worden aan de serie, het wordt later bekend hoe dat moet gebeuren. Het lijkt er verder op dat Toyota niet veel hoeft te doen aan de koets van de Supra om de V8 te laten passen.

Misschien dat je spaarvarken dus na het vastlijmen weer stukgeslagen moet worden als Toyota besluit om in beperkte oplage een productieversie van de Supra met V8 te presenteren.