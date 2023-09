Steeds meer automobilisten vluchten na een ongeluk!

Triest bericht. Automobilisten vluchten steeds vaker na een (zwaar) ongeluk. Dat heeft verschillende redenen.

Elk weekend kan je bijna wel in het nieuws lezen dat er een zwaar ongeluk heeft plaatsgevonden en dat de automobilist het hazenpad gekozen heeft. Oerdom natuurlijk.

In Rotterdam was het afgelopen zaterdag helaas weer raak. Daar zijn twee voetgangers doodgereden op de Boerengatbrug. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden, de auto werd honderden meters verderop teruggevonden zonder bestuurder voor Tropicana. De veroorzaker van het ongeluk is inmiddels aangehouden. Het doorrijden na een ongeluk is geen unicum: vier keer per dag rijdt een automobilist door na een ongeluk, lezen wij in de Telegraaf.

Automobilisten vluchten na ongeluk

Het aantal doorrijders neemt toe, dat zegt het Waarborgfonds Motorverkeer dat een expert is in schade waarbij de veroorzaker onbekend en/of onverzekerd is. In 2020 stond het cijfer op 3,3 doorrijders per dag. Dat was al veel, maar er dus een stijgende trend te zien.

Woordvoerder Bert Sonneveld zegt dat doorrijders na een ongeluk zich heel snel melden. Of niet. Het is het een of het ander, er is bijna geen middenweg. Uiteindelijk weten de instanties de bestuurder meestal wel te vinden. Heel Nederland hangt vol met camera’s, anoniem rondrijden zit er bijna niet meer in. In dit geval dus een voordeel.

Redenen

Sonneveld zegt op basis van zijn werkervaring dat er eigenlijk twee redenen zijn waarom veroorzakers van een ongeluk vluchten. Namelijk dat ze in blinde paniek een uitweg zoeken. Het negeren van wat ze gedaan hebben is hier onderdeel van. Een andere reden is dat mensen teveel gedronken hebben of drugs hebben gebruikt. Na een tijdje is bijvoorbeeld alcohol verdwenen uit je bloed en dat maakt een mogelijke vervolging moeilijker. Eigenbelang dus.

Verleden jaar waren er ruim 44.000 aanrijdingen waarbij de dader er vandoor ging of geen verzekering had. Hier zitten ook een ongelukken bij waar alleen blikschade is, gelukkig maar. Voor de nabestaanden van een slachtoffer van een dodelijk ongeluk is hun wereld nooit meer hetzelfde. Zij spreken van een moord en niet van een verkeersdelict. Zij vinden dat de straf daarom zwaarder moet zijn dan nu, meestal is de straf tussen de twee maanden en vier jaar brommen. De hoogte van de straf is afhankelijk van veel factoren: is er drugs of drank in het spel? Is het de eerste keer? Werd er te hard gereden? En ga zo maar door.

Hoe denk jij erover: zijn de straffen te laag? Laat het ons weten in de comments.

Foto: BMW m4 crash, gespot door @aircooledvw. Het is niet bekend of de bestuurder wel of niet gevlucht is.