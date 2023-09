Herstel Ricciardo gaat langer duren dan verwacht

De vrolijke F1-coureur Daniel Ricciardo zal niet zo snel terugkeren, zijn herstel gaat wel even duren.

Jammer! Want het lijkt dat je met Daniel Ricciardo altijd lol hebt. En dat is eigenlijk ook zo als we de rest van de coureurs mogen geloven. De goedlachse Australiër is herstellende van een gebroken middenhandsbeentje en zal de komende twee races in ieder geval niet rijden.

Herstel Ricciardo

Da’s wel balen. Zeker voor hem, want hij mocht aantreden als vervanger van de Nederlander Nyck de Vries bij AlphaTauri. Tijdens de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort maakte hij een beginnersfout Natuurlijk, dat kan iedereen overkomen maar het blijft zuur. Hij crashte namelijk en bleef zijn stuur vasthouden.

Christian Horner, de teambaas bij Red Bull Racing, waar AlphaTauri onder valt, heeft tegen The Race gezegd dat het herstel wel even kan duren. Hij zegt dat hij zeker de race in Singapore gaat missen, maar misschien ook de race daarna in Japan. De GP in Singapore is de meest fysieke race die op de kalander staat. Het is een van de langste circuits met de meeste bochten. Dan sturen met een nog niet volledig hersteld middenhandsbeentje, is gewoon niet te doen.

Meestal staat er voor een dergelijke botbreuk een revalidatietijd van zes weken. Als we de agenda van de Formule 1 erbij pakken dan zou hij weer op 8 oktober bij de Grand Prix van Qatar helemaal in orde moeten zijn.

Revalidatie

Christian deelt mee dat Daniel nu wel mobiliteit in zijn hand heeft en dat hij aan revalideren is. Maar je moet altijd voorzichtig zijn en niet te snel weer gaan racen. Doe je dat te snel, dan kan de schade aan de botjes juist erger worden. Het is een gecompliceerdere breuk dan bijvoorbeeld je pols breken. Hij moet dus volledig hersteld zijn als hij weer in een F1-bolide stapt. De vervanger van de vervanger is Liam Lawson en die mag dus nog even blijven zitten.