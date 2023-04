Rolls-Royce crash zorgt voor 3 miljoen aan schade

Het lukte een Amerikaanse Rolls-Royce bestuurster om de Rolls-Royce niet het duurste slachtoffer van de crash te maken.

Je moet goed je best doen om een exoot total loss te rijden. Het chassisnummer alleen kan al redelijk wat waard zijn bij de betere dure auto’s. Bij 3 miljoen dollar aan schade is een Rolls-Royce Dawn vijfdubbel total loss, maar de schade zat hem dit keer niet aan de auto.

Rolls-Royce Dawn crash

Om maar even met het belangrijkste te beginnen: de bestuurster, een 66-jarige Amerikaanse, is met de schrik vrij gekomen. De vrouw herinnert zich niks van het incident en dus wordt opzet dan wel rijden met een slok op niet waarschijnlijk geacht. De schade is wel enorm. De Rolls-Royce is door een tuin geploegd en op het strand achter de tuin tot stilstand gekomen, leunend op de rand van de tuin en het strand.

Sculptuur

Goed, een kapot gereden Rolls-Royce Dawn en een kapot geploegde tuin levert misschien een flink staaltje schade op. De echte kosten liepen op omdat de Rolls-Royce in de korte doch verwoestende dollemansrit ook een sculptuur in de tuin meenam. De eigenaar van het pand (het is niet bekend of dit de vrouw zelf was) zegt dat dit sculptuur een waarde van 3 miljoen dollar heeft/had.

De vrouw is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht zodat vastgesteld kan worden hoe dit alles is gebeurd. Het heeft namelijk een hoop teweeg gebracht, helemaal voor de eigenaar van het huis. Ook moet er even een nieuwe Rolls-Royce ergens vandaan gehaald worden. (via Palm Beach Police)