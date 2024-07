Stel veroorzaakt 73 aanrijdingen in 7 jaar tijd

Zijn dit de slechtste chauffeurs van Nederland of is er wat anders aan de hand…?

Een aanrijding, het kan de beste overkomen. Maar als je betrokken bent bij 73 aanrijdingen, dan is er sprake van een patroon (zoals wijlen Peter R. de Vries zou zeggen). Óf je bent een hele slechte chauffeur, óf je bent een hele goede fraudeur. Het lijkt erop dat het laatste het geval is.

Het gaat om een Nederlands stel wat 73 keer betrokken was bij een aanrijding binnen zeven jaar. Dit hebben ze best lang volgehouden, maar op een gegeven moment begonnen er toch alarmbelletjes te rinkelen. Het stel moet daarom nu voor de rechter verschijnen.

Het stel in kwestie houdt vol dat het toeval is, maar dat is niet bijster geloofwaardig. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de moeite genomen om er een stukje kansberekening op los te laten. Volgens hen is de kans op fraude 1 miljoen keer groter dan de kans dat er sprake is van toeval.

Hoe gingen de fraudeurs dan precies te werk? Nou, ze reden gewoon opzettelijk tegen auto’s aan. Dat deden ze bijvoorbeeld bij auto’s die aan het uitparkeren waren, zodat ze de ander de schuld in de schoenen konden schuiven. Kennelijk werkte dit best aardig, want bij elkaar wist het duo €180.000 aan schadevergoeding binnen te harken.

Nu is er dan toch een einde gekomen aan deze frauduleuze praktijken. Het OM eist 12 maanden gevangenisstraf tegen het stel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En daarbij zijn nog niet eens alle aanrijdingen meegenomen. De opzettelijk slechte chauffeurs krijgen over twee weken hun vonnis te horen.

Bron: OM