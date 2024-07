Nou komt ‘ie dan: de eerste ECHTE Hot Hatch EV

Het werd tijd voor een Hot Hatch EV, nietwaar?

Het is goed om te weten dat fabrikanten aan het diversificeren zijn, maar daarbij zich zichzelf niet compleet verloochenen. Porsche maakt immers nog altijd de 911, Lotus de Emira en Mini de Cooper. De nieuwste generatie is hier en de nadruk ligt meer dan ooit op elektrisch.

Nu kan iedereen daar wat vinden (en dat vindt ook iedereen), maar het is goed om te zien dat ze naast crossovers bouwen bij Mini ook denken aan de hilarische hatchbacks. Dat is toch altijd een beetje het USP van het merk Mini geweest.

Heet en elektrisch: Hot Hatch EV van Mini

Na de Mini Cooper E en Mini Cooper SE is het nu tijd voor de derde elektrische Mini. Dat is in dit geval de John Cooper Works-variant. Zoals jullie allen weten is dat de extra hete variant. Uiteraard is het 2024 en dus doet Mini de introductie in ‘delen’. Dat wil zeggen dat we hier persplaten voor je hebben met een beetje camouflage. Ondanks de camouflage kun je al heel goed zien wat er anders is en waar het op moet gaan lijken.

Zo zien we namelijk extra dikke bumpers, grote wielen, dik aangezette sideskirts, een gurney-flap aan de voorzijde en een andere ‘grille’. Nu we er bij stilstaan: die ‘grille’ beslaat bijna de gehele voorkant, terwijl deze in zijn geheel niet nodig is: het is immers een elektrische auto.

Maar ja, ‘veel grille’ associeren wij met ‘snelle auto met haast’ waardoor mensen zich sneller naar de rechterrijbaan laten dirigeren. Overigens komt het exterieurdesign van deze Hot Hatch EV ons niet helemaal als een verrassing: de gewone Mini Cooper E kun je bestellen met een JCW-exterieurpakket en dan ziet ‘ie er ook ongeveer zo uit:

Debuut Mini John Cooper Works E

Mini houdt nog eventjes de lippen stijf op elkaar over de aandrijflijn. Wel zeggen de Duitse Britten dat er sprake is van een ‘geavanceerde elektrische aandrijflijn’. Uiteraard verwachten we meer vermogen en koppel van de elektromotor. De huidige SE komt op 218 pk. Hopelijk maken ze niet de fout door toe te geven om meer range te geven en daardoor er een zwaardere auto van te maken.

Mini houdt ook voet bij stuk door de auto te voorzien van voorwielaandrijving. Het is dus niet zo dat Mini een elektromotor op de achteras legt. Mini heeft zijn uiterste best gedaan om de John Cooper Works E (net als de andere versies) te voorzien van een 50-50 gewichtsverdeling. Daarnaast heeft de auto ook een zo laag mogelijk zwaartepunt. Ze gaan prat op de kart-esque handling.

De Mini John Cooper Works E maakt zijn debuut op de het Goodwood Festival of Speed 2024. Dit evenement begint al volgende week. Zin in!