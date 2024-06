Stel je favoriete 1 Serie samen in de baas zijn tijd

Stel een 1 Serie samen en probeer ‘m eens aan te kleden, zonder het M Sport pakket. Lukt bijna niet.

Vannacht werden jullie allemaal verblijdt door @RubenPriest met de komst van de nieuwe BMW 1 Serie. Ineens stond daar een compleet nieuwe generatie. We gaan nu van de F40 naar de F70. Dat lijkt heel erg snel en dat is het ook. De F40 kwam namelijk in 2019 op de markt en was dus eigenlijk nog ‘best vers’. Het lijkt er dan ook op dat BMW een ‘E70’ gedaan heeft. De hardpoints van de F70 en F40 lijken gelijk, dus meer evolutie dan revolutie. Collega @machielvdd is op dit moment alle kleine details aan het uitpluizen voor jullie.

Uiteraard zijn jullie van de schrik bekomen qua uiterlijk. Dat is sinds 2001 altijd eventjes wennen bij BMW. Nu is het altijd persoonlijk, maar de auto is er op vooruitgegaan. Het is wederom zo’n model dat je even in het echt moet zien, om ‘m te kunnen waarderen. Sowieso is de 1 Serie ook altijd een beetje funky geweest.

Stel je eigen 1 Serie samen

Uiteraard is het ook maar net hoe je ‘m samenstelt. Gelukkig kwamen we erachter dat de 1 Serie configurator live staat, dus gingen we meteen even voor je kijken. Wat ons opvalt: BMW wil je heel erg graag een M Pakket verkopen op de nieuwe BMW 1 Serie. De tijden dat je een sportstuurwiel, sportonderstel, donkere hemelbekleding of zo los on bestellen, liggen achter ons. Sterker nog: op het moment dat je een model selecteert, maakt BMW er automatisch een M Sport van.

Dat komt door de transmissie-keuze, want het is nieuw dat als je de gewone automaat kiest, de gewone 1 Serie krijgt. Wil je schakelen met flippers, dan moet je automatisch de M Sport hebben. Natuurlijk is het allemaal niet zo’n halszaak. In veel gevallen zijn de sportieve opties voor iemand die toch wel een M Sport wenst, maar de keuze wordt zo wel redelijk beperkt. Een belangrijk onderdeel van een premium-auto is dat je ‘m verregaand naar wens kunt samenstellen.

Doe het lekker zelf!

Wat dan wel weer prettig is, is dat de zilverkleurige velg terug lijkt te komen. Tegenwoordig leven we in barre tijden en zijn we gewend geraakt aan donkergrijze, zwarte of (horror) bicolor velgen.

Maar je kunt als je wil, voor 267,40 euro, de standaard wielen in het zilver krijgen. Een soortgelijke keuze zagen we ook bij de zojuist vernieuwde BMW M3 en M4, die je nu eindelijk met zilverkleurige wielen kan bestellen (hoofdredacteur @michaelras kwam dit schitterende exemplaar tegen).

Enfin, wacht de lunchpauze even af en slinger in de tijd van de baas de BMW-configurator aan. Dat hebben wij immers ook gedaan!

Oh, en laat even weten welke specificatie je hebt gekozen en wat de eindprijs was. De winnaar mag ‘m daadwerkelijk bestellen op eigen kosten!

