Stuiterende auto niet te doen, aldus George Russell

George Russell zegt lichamelijke klachten over te houden aan de stuiterende Formule 1-auto van Mercedes.

Het was je gisteren ongetwijfeld weer opgevallen. Mercedes en ook Ferrari die over het rechte stuk naar de eerste bocht al stuiterend in beeld kwamen. Al meerdere races zijn de hobbelende wagens een onderwerp van discussie. De F1-auto’s hebben een beter grondeffect met de 2022 regels om in het inhalen te bevorderen. Daar staat tegenover dat de wagens af en toe als een gek stuiteren.

Stuiterende auto Formule 1

Volgens George Russell begint dat stuiteren een tol te eisen aan zijn lijf. De Brit klaagt over pijn aan zijn rug en borst. Niet elk team heeft er evenveel last van. Met name Mercedes en Ferrari lijken vrij hard te stuiteren. In het verleden hebben we ook hobbel-de-bobbel beelden gezien van Yuki Tsunoda in de Alpha Tauri.

Toto Wolff sprak gister tegenover Lewis Hamilton over een auto die ‘niet te rijden valt’. Russel, die met dezelfde auto rijdt, is minder negatief. De Mercedes-coureur zegt dat de auto goed voelt om te rijden. Het enige nadeel is het irritante stuiteren.

Russell hoopt dat Mercedes een oplossing kan vinden om het stuiteren minder te maken. Het seizoen is nog lang en lichamelijke klachten kunnen roet in het eten gooien met betrekking tot de concentratie. Of erger, dat de reservecoureur van stal gehaald moet worden. Zo’n vaart zal het vermoedelijk niet lopen, maar we kunnen ons het geklaag van George Russell voorstellen. (via Motorsport)