Russell naar Mercedes: eindelijk officieel!

Het hoge woord is er eindelijk uit. Russell gaat naar Mercedes.

Soms weet je dat het moment eraan zit te komen. En dan nog denk je alsnog: ‘BREEK’! Eindelijk is het nieuws officieel naar buiten gekomen dat Russell naar Mercedes gaat.

Natuurlijk hing dit al heel erg lang in de lucht. Met name omdat het vertrouwen in Bottas (toch een geweldige vent) niet erg groot was. De Fin kreeg namelijk telkens een jaarcontract. Vanaf volgend seizoen rijdt Bottas bij Alfa Romeo.

Russell naar Mercedes

In het geval van George Russell is dat duidelijk niet het geval. De jonge Brit krijgt namelijk een ‘meerjarig contract’. Hamilton heeft voor twee jaar bijgetekend, we gaan ervan uit dat het team van Mercedes Russell langer heeft vastgelegd.

Het is best bijzonder dat Russell naar Mercedes gaat. Natuurlijk, het is een protégé van Toto Wolff en het was altijd de bedoeling dat hij de overstap ging maken. Maar Lewis Hamilton gaat het nu (eindelijk) veel zwaarder krijgen. Waar Nico Rosberg iets-boven-gemiddeld was en Valtteri Bottas naar F1-maatstaven middelmaat is, geldt Russell als een enorm talent.

GP van Sakhir 2020

Dat talent kon hij ook etaleren tijdens de GP van Sakhir 2020. Daar verving hij Lewis Hamilton die vanwege een corona-virus besmetting niet kon rijden. Russell maakte vrij eenvoudig gehakt van Bottas. Dankzij pech kwam hij niet verder dan de achtste plaats.

Het gaat dus vanaf 2022 heel erg spannend worden bij het team van Mercedes. Het is geen vanzelfsprekendheid dat Mercedes de snelste auto heeft. Daarbij zal Lewis Hamilton (die toch een jaartje ouder wordt) zijn handen vol hebben aan George Russell.

George Russell heeft de afgelopen drie jaar gereden voor het team van Williams. Hij presteerde daarbij aanzienlijk beter dan zijn teamgenoten. De jonge Brit boezemde ontzag in door met een matige auto toch geregeld heel goed te kunnen kwalificeren. Tijdens de GP van België 2021 haalde hij het podium, de race daarvoor (de GP van Hongarije 2021) wist hij ook punten te scoren voor het team van Williams.