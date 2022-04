Overheid gaat nog meer subsidie uitdelen voor schoner wagenpark

Jij krijgt subsidie en jij krijgt subsidie en jij! Er is een nieuwe vorm van subsidie bekendgemaakt voor de aanschaf van schone vrachtwagens.

Een nieuwe of gebruikte elektrische auto kan duizenden euro’s goedkoper dankzij een subsidie vanuit de Rijksoverheid. Moet de auto in kwestie wel aan de voorwaarden voldoen, anders kun je fluiten naar die korting. In de categorie “Wegens succes verlengd!” heeft de overheid vandaag een subsidie aangekondigd voor de aankoop van schone vrachtwagens.

Subsidie voor schone vrachtwagens

Elektrische vrachtwagens of trucks op waterstof komen vanaf 9 mei in aanmerking voor een dergelijke subsidie. Dat heeft staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekendgemaakt in de Staatscourant. Het is een nieuwe stap vanuit de overheid om een volledig schoon wagenpark in 2050 te realiseren. Althans, dat is het streven.

Elektrische vrachtwagens zijn een stuk duurder dan dieselvrachtwagens. Daarom geven we ondernemers die overstappen een financieel steuntje in de rug. Ik hoop dat de elektrische vrachtauto op de weg straks net zo normaal is als de elektrische personenauto Vivianne Heijnen, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

De subsidieregeling loopt tot en met 2027 en is anders opgezet in vergelijking met de subsidie op een elektrische personenauto. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Uiteindelijk kunnen bedrijven in totaal tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een vrachtwagen op diesel vergoed krijgen. Dat is inclusief subsidie en belastingvoordeel. Voor de kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers ligt die maximale vergoeding op 60 procent.

Er is tot 2024 een pot van 40 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar is er 13,5 miljoen euro uit die pot te gebruiken door de bedrijven. Er zal nog gekeken worden hoe de regering na 2024 vorm gaat geven aan deze subsidie.