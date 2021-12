Mercedes EQS rijtest: de beste elektrische auto!

Mercedes heeft uitgepakt met de EQS en in deze rijtest bewijst het merk dat ze niet stil hebben gezeten.

Das beste oder nichts, aldus de bekende uitspraak van de Duitse autofabrikant. Dat ging niet helemaal op voor de eerste elektrische auto. De Mercedes EQC. Het laden ging vrij langzaam en bovendien was het een vrij dure auto. Concurrenten Audi en Jaguar deden het qua verkoopaantallen veel beter met de e-tron en de I-PACE.

Inmiddels zijn er wel meerdere elektrische auto’s van Mercedes op de markt gekomen. De EQA bijvoorbeeld, maar ook het slagschip genaamd EQS. En met deze EV doen de Duitsers alles goed wat ze goed kunnen doen. Luxe, actieradius, snelladen. Het is allemaal dik in orde, ontdekten we met de Mercedes EQS voor deze rijtest.

Goedkoop is het niet. Er staat een stevig prijskaartje tegenover al die technologie. Prijzen voor de EQS beginnen bij € 118.891 voor de EQS 450+ Luxury Line. Wij reden met de EQS 580 4MATIC AMG Line, vanafprijs € 157.369. Met 523 pk wel de lekkerste natuurlijk.

Mercedes EQ heeft een gigantische 107,8 kWh batterij gepropt in deze auto. Dat zorgt ook voor een gigantische actieradius. Voor elektrische auto begrippen dan hè. De actieradius bedraagt maximaal 721 kilometer WLTP. Natuurlijk ligt dat in de echte wereld anders. Maar meer dan 500 kilometer rijden moet altijd wel lukken.

Of het ook een beetje prettig stuurt, zo’n kolos als de Mercedes EQS, zie je in de rijtest video!